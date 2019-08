Ochoa keert terug naar zijn eerste liefde, maar wordt ook “best betaalde speler van Mexico” FDZ

07 augustus 2019

06u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard De Jupiler Pro League verliest een smaakmaker. Een stijlvolle, charmante Mexicaan - doelman van Standard. Guillermo Ochoa (34) trekt naar Club América in zijn thuisland - zijn eeuwige liefde.

“Club América? Mi primer amor. L’ Estadio Azteca? Mi secunda casa.”

Mijn eerste liefde, mijn tweede thuis.

Ochoa heeft nooit verborgen dat Club América hem na aan het hart ligt. Hij debuteerde er op achttienjarige leeftijd - onder toenmalig trainer Leo Beenhakker - en zou er uiteindelijk acht seizoenen onder de lat staan.

Na omzwervingen bij Ajaccio, Malaga en Granada kwam Ochoa twee jaar geleden naar Standard. In Luik ontpopte de Mexicaan zich meteen tot smaakmaker. Niet alleen op het veld, ook ernaast. Een absolute gentleman, teamplayer.

Maar vorig seizoen kwam er ruis op de relatie met Standard. Ochoa apprecieerde niet dat de club een bod van het Italiaanse Napels naast zich had neergelegd. Spelen voor een Europese topper met naam en faam was een droom van de Mexicaan.

Vooral de starre houding van de Luikenaars zorgde voor onbegrip bij de doelman. In die mate dat hij tot op de dag van vandaag weigert om enkele bestuursleden de hand te schudden.

Bestbetaalde in Liga MX

Eind vorig seizoen hintte Ochoa al naar een exit. “Misschien is het moment daar om te vertrekken.” Woorden die kracht bijgezet werden tijdens de voorbereiding. De Mexicaan gaf forfait voor de fandag door visumproblemen van zijn dochter. Standard vond zijn afwezigheid ongepast. Toen Ochoa uiteindelijk terugkwam, was hij meteen een maand onbeschikbaar. Een blessure opgelopen op de Gold Cup.

De laatste dagen sijpelden uit Mexico dan berichten binnen dat Club América de doelman wilde terughalen. Er was het charmeoffensief van trainer Miguel Herrera en de club schakelde ook speler Giovani Dos Santos in, een goede vriend.

Ochoa wordt volgens lokale media de bestbetaalde speler van de Liga MX, hij zal vier miljoen (!) euro per jaar verdienen. Beter betaald dan vedetten als André-Pierre Gignac (Tigres) en Dos Santos. Niet verwonderlijk. Club América heeft financiële slagkracht. Eigenaar van de club: Grupo Televisa, een groot mediaconcern.

De afgelopen dagen werden de onderhandelingen tussen Standard en América geïntensifieerd. Een finaal akkoord werd gisterenavond bereikt. Voor Ochoa zelf, die gisteren nog meetrainde in Luik, is de cirkel rond. “Die club heeft mij de waarden van het leven bijgebracht”, klonk het twee jaar geleden. “Ik was tien jaar toen ik er ging spelen en ik wil er ooit terugkeren. Het klinkt misschien cliché, maar het zou toch mooi zijn om mijn carrière af te sluiten bij de club waar ik begon?” Profetische woorden.