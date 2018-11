Obbi Oulare “vroeger dan verwacht” in selectie Standard tegen Eupen FDZ

23 november 2018

14u51 1 Standard Goed nieuws voor Michel Preud’homme. Obbi Oulare is helemaal fit en maakt deel uit van de selectie tegen Eupen. “En dat is vroeger dan verwacht”, zegt MPH.

De Rouches zijn aanvallend opnieuw op volle sterkte. Mpoku, Carcela, Djenepo, Emond, Sá, Lestienne zijn allemaal fit. Komt er sinds vandaag bij: Obbi Oulare. De spits keert terug na maandenlang blessureleed. Na weken van intensieve training en wedstrijden met de beloften zit Oulare in de selectie tegen Eupen. Een opsteker voor Standard. “Maar er moeten nog twee spelers afvallen (MPH selecteerde 20 spelers, red.)”, aldus Preud’homme. “Obbi maakt een evolutie door. Hij heeft getraind, gespeeld met de beloften en nu zit hij voor het eerst in de groep. En dat is eigenlijk vroeger dan verwacht. Vooraan is quasi iedereen klaar voor de strijd. Het staat ons toe om bepaalde jongens die al veel gespeeld hebben, wat meer te laten ademen de komende weken.”

Aanvallend is alles dan wel in orde, verdedigend zijn er wél personeelsproblemen. Standard mist Cavanda met een schouderblessure en Luyindama door schorsing. Pocognoli haalt de selectie wel. Op het middenveld moeten de Rouches het doen zonder Razvan Marin. Hij is licht geblesseerd en sluit maandag in principe aan bij de groep.