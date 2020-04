Nv Venanzi nekt Standard voor licentiecommissie: een portret van de self-made man die begon als fervent supporter van de Rouches

Standard

Standard zit in woelig water. De Luikenaars kregen geen groen licht van de licentiecommissie en zakken mogelijk zelfs naar tweede amateur. Oorzaak zijn achterstallige betalingen van tekengelden ter waarde van 1 miljoen euro en een groot liquiditeitsprobleem van minstens 12 miljoen. Voorzitter Bruno Venanzi (49) heeft al betere tijden gekend. Een portret van de man die in januari nog de politie van Luik over de vloer kreeg