Nog steeds geen akkoord over salarisvermindering bij Standard FDZ

04 april 2020

03u00 0 Standard In tegenstelling tot wat Standard de voorbije twee weken liet uitschijnen, is er nog steeds geen akkoord met een vijftal spelers over de gevraagde loonsvermindering door de coronacrisis. Daarbij zouden ook een aantal sterkhouders zitten.

De afgelopen dagen was het windstil op Sclessin omtrent de salarisvermindering van de spelers. Nochtans stuurde de club vorige week een communiqué dat zo goed als iedereen akkoord ging met het voorstel van de Luikenaars om het bedrag dat in mindering gebracht werd via de Standard Foundation te laten terugvloeien naar de Luikse ziekenhuizen.

Niet dus. Vooral de manier waarop het Luikse bestuur de maatregelen trachtte op te leggen aan de spelersgroep, stuitte op onbegrip. Ter herinnering: de Rouches stuurden een mailtje met twee opties waaruit de spelers dan hun keuze moesten maken. Een salarisvermindering of technische werkloosheid. Zonder voorafgaand overleg – ook al claimt Standard dat ze wél met één à twee spelers hebben gebeld.

Advies Sporta

Sommigen hapten toe, anderen niet, nog anderen zaten met vragen en contacteerden onder meer spelersvakbond Sporta. Zij kwamen tussen en hadden meer dan eens contact met zowel de spelers als de club.

Er werd gewag gemaakt dat de directie het niet uitbetalen van de tekenpremies – die moesten gestort worden begin maart – gebruikte als drukkingsmiddel. Maar intussen zou iedereen zijn tekengeld hebben ontvangen.

Het dossier van de salarisvermindering blijft evenwel in een impasse. Hoe het verder moet, blijft afwachten. Standard zou intern aan een oplossing werken waarin alle partijen zich kunnen vinden.

