Nieuwkomer Halilovic was onder de indruk van fans: "Standard is de beste club van België. En ik wil hier prijzen winnen” Frank Dekeyser

05 februari 2019

19u27 2 Standard Alen Halilovic (22) charmeerde bij zijn voorstelling - een welbespraakte jongen. “Ik speelde al in veel mooie stadions, maar zo’n sfeer als tegen Anderlecht had ik nog niet gezien.”

De Kroaat was een toptalent toen hij op zijn zestiende debuteerde bij Dinamo Zagreb én in de nationale ploeg - als jongste ooit. Het duurde dan ook niet lang voor de grote clubs kwamen aankloppen. De keuze van Halilovic viel op Barcelona. “Dinamo zette mij onder druk om te vertrekken. Ze dachten eerder aan clubs uit de Premier League. Maar toen Barcelona kwam, was mijn keuze snel gemaakt.”

Doorbreken in Camp Nou deed hij niet, trainen met onder meer Lionel Messi wel. “Hij is de beste. Hoe hij kan voetballen, wat hij doet op training... Één van de besten in de geschiedenis.”

Na Barcelona begint Halilovic aan zijn road trip door Europa. Van Gijon naar Hamburg, vervolgens Las Palmas om in de zomer te eindigen bij AC Milan. “Waarom ik daar niet speelde moet je aan Gattuso vragen (de trainer van AC Milan, red.). Ik vind dat ik een kans verdiende op basis van wat ik liet zien op training. Gattuso zei ook dat hij hield van mijn stijl. Alleen vond hij dat ik mij tactisch helemaal moest aanpassen. (lacht) Hij heeft een speciaal karakter. Kijk: ik ben jong en ik moet spelen.”

Vandaar dat de aanvallende middenvelder/flankspeler eind januari koos voor een verhuur aan Standard. “Ik had andere opties in de Serie A of de Spaanse competitie - AC Milan gaf daar de voorkeur aan -, maar na een gesprek met een paar vrienden én Michel Preud’homme was mijn keuze snel gemaakt. Waarom ik anderhalf jaar wilde verhuurd worden? Vier maanden is te kort om te tonen wat ik kan. Voor mij is dit geen stap terug, Standard is de beste club van België. En ik wil hier prijzen winnen.”

Spijt van zijn beslissing heeft hij alleszins niet. Halilovic mocht zondag al invallen tijdens de Clasico. “Een geweldige sfeer”, besluit hij. “Ik heb al in veel grote stadions gespeeld, maar zoiets had ik nog niet gezien. Zo luid...”