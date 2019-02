Nieuwkomer Halilovic was onder de indruk van fans: "Ik wil kampioen worden met Standard" YP

05 februari 2019

17u27

Bron: Belga 2 Standard Standard heeft vandaag nieuwe aanwinst Alen Halilovic voorgesteld aan de pers. De 22-jarige Kroaat, die ondanks zijn jonge leeftijd al speelde voor FC Barcelona, Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas en AC Milan, wil met Standard de titel veroveren. Halilovic wordt door de Luikenaars voor anderhalf jaar gehuurd van AC Milan.

De 22-jarige Kroaat kende een tot dusver atypische carrière, met onder meer ook een passage bij FC Barcelona, en besefte niet altijd de beste keuzes te hebben gemaakt. “Mijn transfer naar Barcelona kwam te vroeg”, liet hij bij zijn voorstelling op Sclessin optekenen. Na de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb te hebben doorlopen, werd Halilovic op 27 september 2012 op 16 jaar en 101 dagen de jongste debutant ooit in de Kroatische hoogste klasse. FC Barcelona had zijn talent snel in de gaten en legde hem in de zomer van 2014 vast.

Helaas bleek de stap naar de Europese top te groot voor de Kroaat. “Ik kon niet weerstaan aan de druk van Dinamo, dat wilde dat ik vertrok”, aldus Halilovic. “Idealiter was ik nog drie of vier jaar langer gebleven en had ik me verder kunnen ontwikkelen. Maar Barcelona was ook gewoon mijn droomclub. Lionel Messi is altijd mijn idool geweest. Ik heb samen met hem kunnen trainen, en kan alleen maar zeggen dat hij de beste ter wereld is. Ik vind hem beter dan Ronaldo, die ik als tegenstander ben tegengekomen in Spanje.”

"Ik ben op 25 januari voor het eerst met Standard in contact gekomen", legde de aanvallende middenvelder uit. "Ik kon ook naar een club in de Serie A en eentje in La Liga - waarin al ik 74 wedstrijden speelde - maar heb voor Standard gekozen na mijn contact met Olivier Renard en Michael Preud'homme. Die laatste kende ik al en overtuigde me helemaal. We hebben na de contractbesprekingen al meteen gepraat over het team en het tactisch systeem. Preud'homme is één van de beste coaches van België en vertelde me te houden van dynamische middenvelders, die het spel toch compact kunnen houden. Na mijn passages bij Barcelona en Milan kan je dit als een stap terug zien, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Standard is één van de topclubs in deze competitie, dat telt.”

Halilovic, die het rugnummer 11 zal dragen, won voor zijn transfer advies in bij zijn landgenoot en oud-Rouche Duje Cop, momenteel actief bij Real Valladolid in La Liga. Hij maakte zondag ook al een eerste keer kennis met Sclessin, en dat tijdens de Clasico tegen Anderlecht (2-1). De Kroaat viel negen minuten voor tijd in en beleefde de uitbundige sfeer zo ten volle. "Zo'n ambiance heb ik in heel mijn carrière nog nooit gezien", aldus Halilovic. "Dit is veruit het beste publiek dat ik ooit gekend heb. Ze pushen de spelers tot het uiterste.”

Na zijn invalbeurt zondag hoopt Halilovic komende vrijdag voor de topper bij leider Racing Genk meteen op een basisplaats. "Al zal dat niet makkelijk zijn. Dit is een heel sterk team, maar ik kan hier met fantastische spelers als Carcela, Marin en Cimirot samen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen goed zullen kunnen combineren.”