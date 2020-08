Niet in vorm, zwaar geleden onder lockdown of verhaal over bij Standard? Wat is er aan de hand met Carcela?

24 augustus 2020

08u05 2 Standard Wat is er aan de hand met Mehdi Carcela (31)? Na drie speeldagen nog geen seconde op de mat doorgebracht. Hij behoort telkens wel tot de wedstrijdkern, maar Philippe Montanier doet geen beroep op hem, zelf al loopt zijn ploeg zich vast en is er, zoals gisteren tegen Racing Genk, niemand die met een individuele actie de situatie kon deblokkeren.



Wat is er aan de hand? We vroegen het de coach van Standard en hadden de indruk dat hij ons met een kluitje in het riet stuurde. “Er is niets mis met Mehdi. Ik apprecieer hem. Alleen is het zo dat ik enkel spelers opstel die in vorm zijn. Mehdi is dat niet, hij moet nog aan de oppervlakte komen. Toen ik aan wisselen toe was, heb ik gekozen voor Cop en Oulare. Ze hebben allebei hard gewerkt.”

Een ploeg heeft harde werkers nodig. Artiesten zijn dat minder. Die bewijzen hun nut anders. Ricardo Sá Pinto wist het maximum te halen uit de kwaliteiten én gebreken van Carcela. Iedereen overtuigd, want niemand pakte in de eerste stemronde van de Gouden Schoen 2018 meer punten. In de eindstand werd Carcela uiteindelijk enkel voorafgegaan door Vanaken. Inmiddels was Michel Preud’homme de Portugees komen vervangen als coach van Standard. Andere meesters, andere wetten. Mehdi deed zijn best om mee te verdedigen, maar aanvallend kwam de niet langer vrije vogel minder aan zijn trekken.

Het verhaal doet de ronde dat Carcela mentaal en fysiek zwaar zou geleden hebben onder de lockdown. Dat hij aan de grond zat, toen de voorbereiding begon. Dat viel alleszins niet af te leiden uit de fysieke tests, waarin hij met onderscheiding slaagde. En dat hij er met zijn hoofd niet bij zou zijn, ontkrachtte Nicolas Gavory toen ook hem gisteren na afloop gevraagd werd hoe het met Mehdi gesteld is. “Il va très bien”, reageerde de Fransman.

In tegenstelling tot Montanier — geen kwaad woord over de man, want wie heeft om bestwil nog nooit rond de pot gedraaid? — willen we Gavory best geloven. Carcela is niet het type om met zijn chagrijn te koop te lopen. Ook niet de kerel die de kleedkamer op stelten zet of uitleg claimt van zijn coach. Wat er in hem omgaat, houdt hij voor zich, maar we kennen Mehdi ondertussen al lang genoeg om aan te voelen dat de huidige situatie hem diep raakt. Achter de speelvogel — le foot, c’est du plaisir — gaat immers een clubman schuil. Een man met liefde voor Standard, maar is die liefde wederkerig? De vraag stellen, is ze zo goed als beantwoorden.

Verveeld met de zaak

Beweren dat er geen zaak-Carcela bestaat, is de waarheid omzeilen. Moeten we ervan uitgaan dat Carcela niet meer past in het plaatje van Standard? Je sais, je sais: dat is gevaarlijk kort door de bocht gaan. Maar hoe anders uitleggen dat er zelfs bij nood aan inventiviteit geen plaats is voor hem? Een beurtje om, wie weet, het verschil te maken zoals hij dat zo vaak heeft gedaan?

Philippe Montanier gooide een quote van Johan Cruijff dooreen om zijn gelijk te halen. Was het: ‘Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd’? Misschien wel. We hadden alvast de indruk dat hij enigszins verveeld zat met het item.

