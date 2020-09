Nicolas Raskin floreert bij Rouches: "Hij zal nog veel mensen verbazen" FDZ

11 september 2020

07u48 0 Standard Na omzwervingen bij Anderlecht en AA Gent komt zijn talent aan de oppervlakte in Luik. Bij Standard, de club van zijn hart. Voorbestemd voor een carrière aan de top. 'Le fabuleux destin de Nicolas Raskin (19).'

De bolle wangetjes hebben plaatsgemaakt voor een volle baard - geen babyface meer.

Op zijn zestiende debuteerde Raskin als eerste millenial in de Jupiler Pro League. Made in 2001. Een invalbeurt tegen Sint-Truiden, hem gegund door Yves Vanderhaeghe. In het shirt van AA Gent. Een nieuw toptalent aan het firmament.

Etiket: moeilijke jongen

In 2017 was Raskin in de Ghelamco Arena terechtgekomen op aanraden van toenmalig trainer Hein Vanhaezebrouck. Weggehaald bij Anderlecht. In Brussel waren ze daar niet blij mee. Ze vloekten, zelfs. "Ik had daar nooit de kans gekregen om al te trainen met de A-kern en zoveel te leren", aldus Raskin zelf in die periode. "Dan zat ik er nu nog bij de U19 of de U21.”

Hij wilde vooruit, vond bij Gent de gepaste uitdaging. Maar Vanhaezebrouck vertrok in de Ghelamco Arena, koos zelf voor een avontuur bij Anderlecht.

En na zijn debuut kreeg Raskin geen echte kans meer bij de Buffalo's. Hij kreeg het etiket van moeilijke jongen, leek in de vergetelheid te belanden. "Hij was toen un peu trop jouette", zegt zijn broer Maxime (21), die op een lager niveau voetbalt bij Waremme. "Een speelvogel. Sommigen noemden hem nonchalant - misschien speelde zijn attitude op het veld hen parten. Ach, hij is sindsdien professioneler geworden."

Toen het oude nest belde in 2019 - hij doorliep zowat alle jeugdreeksen bij Standard - twijfelde Raskin niet. Trainen onder de hoede van Michel Preud'homme, opnieuw bij de club van zijn hart. A perfect match.

De jonge middenvelder moest zich er in eerste instantie tevreden stellen met trainen bij de A-kern en wedstrijden afhaspelen bij de U21. Zijn progressie stagneerde. Pas een goed jaar na zijn komst naar Luik, kreeg hij een kans op het hoogste niveau in de topper tegen Club Brugge. "Hij was er ook nog niet klaar voor", aldus Maxime. "Op conditioneel en fysiek vlak wel, maar tactisch nog niet. Er ontbrak íets. MPH heeft hem goed geholpen om een paar dingen te perfectioneren. En dat hij initieel bij de beloften moest spelen, stoorde hem niet. Nicolas heeft zich altijd voor de volle honderd procent ingezet. Het is ook iets waar papa ons altijd op aanspreekt. Hij geeft ons goede raad en wil dat we ons goed gedragen.”

Op en naast het veld. Tijdens de lockdown stak Raskin een tandje bij. Een dag niet getraind, was een dag niet geleefd. Het resultaat: de middenvelder is fitter dan ooit. Oogt scherper dan ooit. Zijn progressie mag gezien worden. Er staat sinds de start van de voorbereiding een echte vent op het veld.

"Nicolas heeft inderdaad meer spiermassa", lacht zijn broer. "Iets wat hij de voorbije maanden heeft ontwikkeld. Weet je: ik voelde tijdens de voorbereiding al dat hij er klaar voor was. Hij krijgt ook het vertrouwen van trainer Montanier. Dat helpt."

Montanier is fan

De Franse coach is fan van de jonge middenvelder. Van zijn vista, zijn spelinzicht en zijn werkkracht. Montanier vindt Raskin een moderne middenvelder. Eentje die kan verdedigen, die kan aanvallen, die ballen kan recupereren. Hij dropte hem in de basiself. Zijn leeftijd heeft op geen enkel moment een rol gespeeld. Hij ontgoochelde niet. Vier matchen gespeeld, vier keer bij de uitblinkers.

Dat maakt het des te opvallender. Raskin werd niet opgeroepen voor de nationale belofteploeg, wel voor de U19. "Nicolas was toch wat ontgoocheld."

Zonder daarbij zijn hoofd te laten hangen. Of hij op termijn nóg een stap hogerop kan, zal de toekomst uitwijzen. Aan zijn talent zal het niet liggen.

"Hij heeft veel potentieel", besluit Maxime. "Ik ben er zeker van dat hij nog veel mensen kan en zal verbazen.”

