Nico Claesen: "Rare beslissing, waarom moet dit nú gebeuren?" Frank Dekeyser

03 mei 2018

10u37 0 Standard Michel Preud’homme wil - en zal in principe - trainer worden van Standard volgend seizoen. Net zoals Roberto Martínez nog voor het WK zijn contract zal verlengen als bondscoach. Wij stellen drie pertinente vragen aan ex-spelers en ex-trainers van Standard, én aan een paar analisten, voormalige internationals en bondscoaches.

1. Is het een goede beslissing/logische keuze van Standard/MPH?

2. Verdient Sá Pinto het om ontslagen te worden?

3. Is het slim om Roberto Martínez nu al te verlengen?

Nico Claesen (ex-speler Standard, ex-international): "Rare beslissing"

1. "Ik vind het een beetje raar van Standard. Sá Pinto had in het begin een gezonde agressie. Hij kreeg de spelers op één lijn. Hij gaat nu spelen voor die tweede plaats. Dit is niet het goede moment. Of het een goede beslissing is, vind ik moeilijk te zeggen. Dat moet je afwachten. Preud'homme zal ook afgerekend worden op de resultaten. (lacht) Ik ben geen waarzegger, hé. Maar het feit is: nu is het eigenlijk ongepast om zoiets te beslissen. Van Preud’homme vind ik het dan weer wel een logische keuze. Hij zal financieel een mooie compensatie krijgen en hij heeft de sportieve macht. En natuurlijk heeft hij goede resultaten behaald als trainer in het verleden. Daarover kan je niet negatief zijn. Alleen: waarom moet dit nú gebeuren?"

2. "Er zijn altijd bepaalde mensen die boven Sá Pinto staan. Dat is duidelijk. Bepaalde verklaringen – niet meer met de pers praten bijvoorbeeld - werden niet goed onthaald binnen de club. Hij heeft ook bepaalde fouten gemaakt. Langs de andere kant is het belangrijk dat een coach zijn groep achter zich krijgt en dat is het geval. Standard is mentaal weerbaar en dat krijg je er niet zomaar in. Ik vind het een rare beslissing. Maar het is nog altijd niet rond, toch?"

3. "Ik denk dat we iets verder moeten denken. Ik dacht dat hij liever terug naar Engeland zou gaan omdat het financiële plaatje hem niet aanstond? Krijgt hij dat gecompenseerd? Wat zijn zijn bedoelingen? Het ligt allemaal wat delicaat. Op een WK kan het snel van slecht naar heel goed gaan of omgekeerd. Dat ligt echt heel kort bij mekaar. Iedereen verwacht dat de Rode Duivels de kwartfinale bereiken. Worden ze eerder uitgeschakeld, is het niet goed. Weet je: er moet een beetje gezonde spanning zijn, vind ik. Als je nog geen nieuw contract getekend hebt, ga je misschien beter je best doen. Ik zou Martínez zeker nog geen contractverlenging geven."