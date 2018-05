Nico Claesen: "Rare beslissing, waarom moet dit nú gebeuren?" - Aimé Anthuenis: "Gaan ze Sá Pinto wel ontslaan?" Frank Dekeyser Kjell Doms en Stijn Joris

03 mei 2018

10u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Michel Preud’homme wil - en zal in principe - trainer worden van Standard volgend seizoen. Net zoals Roberto Martínez nog voor het WK zijn contract zal verlengen als bondscoach. Wij stellen drie pertinente vragen aan ex-spelers en ex-trainers van Standard, én aan een paar analisten, voormalige internationals en bondscoaches.

1. Is het een goede beslissing/logische keuze van Standard/MPH?

2. Verdient Sá Pinto het om ontslagen te worden?

3. Is het slim om Roberto Martínez nu al te verlengen?

Nico Claesen (ex-speler Standard, ex-international): "Rare beslissing"

1. "Ik vind het een beetje raar van Standard. Sá Pinto had in het begin een gezonde agressie. Hij kreeg de spelers op één lijn. Hij gaat nu spelen voor die tweede plaats. Dit is niet het goede moment. Of het een goede beslissing is, vind ik moeilijk te zeggen. Dat moet je afwachten. Preud'homme zal ook afgerekend worden op de resultaten. (lacht) Ik ben geen waarzegger, hé. Maar het feit is: nu is het eigenlijk ongepast om zoiets te beslissen. Van Preud’homme vind ik het dan weer wel een logische keuze. Hij zal financieel een mooie compensatie krijgen en hij heeft de sportieve macht. En natuurlijk heeft hij goede resultaten behaald als trainer in het verleden. Daarover kan je niet negatief zijn. Alleen: waarom moet dit nú gebeuren?"

2. "Er zijn altijd bepaalde mensen die boven Sá Pinto staan. Dat is duidelijk. Bepaalde verklaringen – niet meer met de pers praten bijvoorbeeld - werden niet goed onthaald binnen de club. Hij heeft ook bepaalde fouten gemaakt. Langs de andere kant is het belangrijk dat een coach zijn groep achter zich krijgt en dat is het geval. Standard is mentaal weerbaar en dat krijg je er niet zomaar in. Ik vind het een rare beslissing. Maar het is nog altijd niet rond, toch?"

3. "Ik denk dat we iets verder moeten denken. Ik dacht dat hij liever terug naar Engeland zou gaan omdat het financiële plaatje hem niet aanstond? Krijgt hij dat gecompenseerd? Wat zijn zijn bedoelingen? Het ligt allemaal wat delicaat. Op een WK kan het snel van slecht naar heel goed gaan of omgekeerd. Dat ligt echt heel kort bij mekaar. Iedereen verwacht dat de Rode Duivels de kwartfinale bereiken. Worden ze eerder uitgeschakeld, is het niet goed. Weet je: er moet een beetje gezonde spanning zijn, vind ik. Als je nog geen nieuw contract getekend hebt, ga je misschien beter je best doen. Ik zou Martínez zeker nog geen contractverlenging geven."

Wilfried Van Moer (ex-speler Standard, ex-bondscoach): "Niet twijfelen als je Preud'homme kan krijgen"

1. "Als je Preud’homme kan krijgen als trainer, dan is dat altijd een goede beslissing. Zo simpel is het. Ik weet dat er contact geweest is een paar maanden geleden. We zullen zien hoe het uiteindelijk uitdraait. Maar als je Preud’homme kan krijgen, zou ik niet twijfelen. Michel is 100% Standard-man. Hij heeft er al gewerkt, is kampioen geworden. Voor hem is het een keuze van het hart. Het duurde waarschijnlijk te lang bij de nationale ploeg."

2. "Dat is nu eenmaal zo in de voetbalwereld. Je kan zoiets altijd verwachten. Standard zit in een moeilijke positie. De supporters en de spelers staan achter hem, de resultaten zijn er ook. Voor Venanzi zal het ook geen gemakkelijke beslissing zijn."

3. "Nu al een contractverlenging voor Martínez is geen goede beslissing. Je moet toch eerst de uitslagen op het WK afwachten. Het is belangrijk wat ze daar presteren. Als het slecht gaat… Maar het is de keuze van de voetbalbond, zij zien het op hun manier. Mocht het aan mij gelegen hebben, had ik Preud’homme al meegenomen naar het WK in Rusland. De spelers kennen Preud’homme en hebben respect voor hem."

Aimé Anthuenis (ex-bondscoach): "Gaat Sá Pinto wel ontslagen worden?"

1. "Of het een goede zaak is dat Preud’homme en Standard opnieuw met mekaar in zee gaan, zal de toekomst uitwijzen. Maar het zou wel een primeur zijn mocht Preud’homme het allemaal naar Engels model invullen, dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd in België. Als er iemand is die de volledige verantwoordelijkheid kan dragen over het transferbeleid en de sportieve prestaties, dan is het Preud’homme wel."

2. "Zal hij wel ontslagen worden, vraag ik mij af. Preud’homme heeft in het verleden ook al met trainers naast hem gewerkt. Misschien zijn er afspraken gemaakt dat Sá Pinto kan aanblijven als coach en dat Preud’homme boven hem staat. Ik weet dat niet, maar ik sluit het ook niet uit. Ik zou het sneu vinden voor Sá Pinto mocht hij daadwerkelijk de laan worden uitgestuurd, in mijn ogen heeft hij zeker punten gescoord."

3. "Trainers zijn geen slaven, ze hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Stel dat Martínez na het WK te horen zou krijgen dat hij moet vertrekken, dan is het voor hem ook kort dag om nog een nieuwe club te vinden. Ik denk dat het van veel wederzijds respect zou getuigen, mochten de KBVB én Martínez al voor het WK een nieuwe overeenkomst zouden sluiten. Maar ik zou er wel een clausule laten inzetten dat beide partijen uit elkaar kunnen gaan als het WK een echte tegenvaller zou zijn."

Philippe Albert (ex-international, analist): "Preud'homme is buiten categorie"

1. "Venanzi is al van in het begin fan van Preud'homme. Als de mogelijkheid er is om hem terug naar Sclessin te halen, is het logisch dat hij daar alles voor doet. Michel is een trainer buiten categorie, een garantie op prijzen in de nabije toekomst. Als Standard zijn plek in de top drie van België weer wil innemen, is het normaal dat ze met Preud'homme in zee willen. Michel heeft een jaar lang rust genomen, maar lijkt nu opnieuw in het milieu te willen stappen. Hij heeft het nodig om 15, 16 uur per dag met voetbal bezig te zijn. Met Club Brugge heeft hij alles gewonnen wat er te winnen viel, waarom dan niet bij Standard proberen nu?"

2. "Drie maanden geleden was er niemand bij Standard die nog iets van Sá Pinto moest weten, maar nu zou hij na de bekerwinst en de zesde plek in de reguliere competitie plots toch weer moeten blijven? Of hij het verdient of niet, dat doet er niet toe. Als je Preud'homme kan aanwerven, moet hij wijken. Als Verhaeghe hem weer bij Club Brugge wil, dan zou Leko - die op weg is naar de titel - ook een stap opzij moeten zetten. Als Coucke zou beslissen om voor Preud'homme te gaan, dan zou Vanhaezebrouck ook mogen vertrekken. Preud'homme is de top in België. Je kan geen betere trainer vinden."

3. "Ik weet ook niet goed wat daar nu precies van waar is. Twee weken geleden verkondigde Mehdi Bayat nog dat Martinez sowieso tot na het WK zou moeten wachten. Martinez levert goed werk en er is vooralsnog geen reden om niet met hem verder te gaan na het WK. Preud'homme had een goed alternatief kunnen zijn, maar als hij tot midden juli moet wachten als het WK is afgelopen, dan hebben alle clubs al een nieuwe trainer. Als het vaststaat dat Preud'homme naar Standard gaat, dan lijkt het mij de beste keuze om Martinez te verlengen."