Mpoku én Carcela zwaar over de schreef, Preud’homme legt schuld bij ref YP

08 december 2019

17u01

Bron: Play Sports 2 Standard ‘t Mocht een klein mirakel heten dat Standard vandaag een punt wist mee te grissen vanuit Moeskroen. Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela werden immers uitgesloten, terwijl ook coach Michel Preud’homme zich niet onbetuigd liet. Na afloop nam hij het wel op voor zijn twee spelers.

De frustraties bij Mpoku borrelden bij de rust al op, na de late gelijkmaker van Perica nadat Boljevic in de fout was gegaan. “We spelen een goede eerste helft, maar we delen weer een cadeau uit. Dat frustreert me. Je mag de bal niet op die manier verliezen. Ik weet niet wat hij probeerde, maar dat is voetbal. Ik wil niemand met de vinger wijzen. We moeten gewoon beter doen”, klonk het bij de rust. En drie minuten ver in de tweede helft ging het licht uit: hij plantte de noppen wild op het scheenbeen van Van Durmen, waardoor scheidsrechter Boterberg niet anders kon dan rood trekken.

Mpoku excuseerde zich al via sociale media. “Sorry aan mijn ploegmaats, ik heb jullie in de steek gelaten vandaag. Ik wilde niemand kwaad doen. Ik respecteer de beslissing van de scheidsrechter, dit is voetbal. Maar ik ben tevreden dat we een punt hebben gepakt”, klonk het.

Standard moest dus met z’n tienen verder en toen Perica zijn tweede van de middag tegen de touwen schoot, ging Mehdi Carcela nog een keer zijn boekje te buiten. Met een vliegende tackle trapte hij aanvoerder Mohamed van het veld en ook het nummer 10 van Standard mocht gaan douchen. De twee mochten finaal dus Maxime Lestienne bedanken, want hij bezorgde de Rouches alsnog een punt in het absolute slot van de wedstrijd.

Coach Michel Preud'homme, die in minuut 70 zijn vierde gele kaart al dit seizoen kreeg nadat hij had uitgepakt met een zogenaamde 'bras d’honneur’, nam het na afloop op voor zijn twee zondaars. “Wie pakt er rood? Het zijn aanvallers. Zij zijn gefrustreerd omdat ze, telkens ze willen omschakelen, worden neergehaald. Pas na tien keer wordt dat bestraft met geel. Als zij dan ietwat onhandig in duel gaan, krijgen ze rood. Hun frustratie komt door het feit dat hun acties telkens foutief worden afgestopt. Als je in Europa zo twee of drie fouten maakt, krijg je geel. Moeten wij op Belgisch niveau zo trainen? Moet ik het mijn spelers aanleren?”