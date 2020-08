Montanier hakt de knoop door: Zinho Vanheusden aanvoerder van Standard FDZ

06 augustus 2020

14u37 0 Standard Philippe Montanier heeft de knoop doorgehakt. Zinho Vanheusden is dit seizoen de nieuwe aanvoerder van Standard. Tweetalig, leider op het veld en ernaast. “Een voorbeeld”, aldus zijn coach.

Voor de 21-jarige belofteninternational een mooie stap in zijn ontwikkeling. Hij is een kind van l’Académie, doorliep er de jeugdreeksen en keerde terug naar de Rouches na een periode bij Inter Milaan. Gillet, Bodart en Bastien worden vice-kapiteins. Vanheusden is geschorst de eerste drie wedstrijden van het seizoen.

