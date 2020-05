Moet Standard op zoek naar een nieuwe coach? Twijfelende Michel Preud’homme beslist voor 1 juni SK/FDZ

19 mei 2020

05u17 30 Standard Zien we Michel Preud’homme (61) volgend seizoen nog op de bank bij Standard? De T1 van de Rouches twijfelt, hij beslist voor 1 juni waar zijn toekomst ligt.

Opnieuw bange dagen voor Bruno Venanzi. De Standard-voorzitter - die gisteren de fans toesprak op Standard TV - weet binnen twee weken of hij op zoek moet naar een nieuwe trainer. Michel Preud’homme heeft aangegeven dat hij niet zeker is of hij volgend seizoen nog coach zal zijn van de Rouches. Mocht hij niet doorgaan, blijft hij wel bij de club als sportief raadgever. MPH speelde zelfs even met het idee om helemaal met pensioen te gaan, maar de voetbalmicrobe kriebelt nog net iets te hard bij de Luikenaar.

Preud’homme keerde twee jaar geleden terug naar Standard als opvolger van Ricardo Sá Pinto. Hij moest de club naar nieuw succes leiden - net zoals in 2008 toen hij na 25 jaar de titel pakte met de Rouches.

Maar het werd snel duidelijk dat het deze keer een werk van lange adem zou worden. Minder kwaliteit, minder financiële slagkracht. Standard eindigde vorig seizoen op een derde plaats en kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Europa League. MPH gaf meermaals aan dat hij tijd nodig had om een succesploeg te bouwen. Zoals hij destijds deed bij onder meer Club Brugge en AA Gent.

Dit seizoen presteerde de Luikse club veel te wisselvallig. Toen de coronacrisis uitbrak, stond ze op een teleurstellende vijfde plaats. Het was zwoegen op en naast het veld. Sportief kende de ploeg een inzinking, naast het veld was het nooit rustig aan de boorden van de Maas. Met als dieptepunt de licentieproblemen eerder deze maand.

Het zette Preud’homme, die ook vicevoorzitter is, aan tot nadenken. Doorgaan of stoppen? Hij zal voor 1 juni zijn beslissing bekendmaken aan Bruno Venanzi. Ruim op tijd voor de Rouches om een nieuwe coach te zoeken - de voorbereiding start pas op 12 juni.

Wilmots

Intussen circuleert de naam van Felice Mazzu (54) als mogelijke opvolger van Preud’homme. De ex-trainer van Charleroi en Racing Genk staat hoog aangeschreven bij MPH én hij is vrij na zijn mislukte passage in de Luminus Arena. Maar concreet is die interesse voorlopig niet. Er is nog niet samengezeten, er is nog niet gepraat. Dat bevestigde Mazzu afgelopen weekend nog op de Franstalige zender RTBF. Wat niet is, kan echter nog komen. Ondenkbaar is het niet. En dan was er nog de open sollicitatie van Wilmots bij diezelfde zender...

Het worden nog hectische dagen en weken in Luik. Kan Venanzi Preud’homme overtuigen om er nog een jaartje bij te doen als trainer? Of slaagt de club opnieuw een nieuwe weg in? Met MPH als sportief raadgever en een andere coach.

