Moet Standard op zoek naar een nieuwe coach? Michel Preud’homme beslist voor 1 juni

18 mei 2020

Michel Preud’homme is niet zeker dat hij doorgaat als hoofdtrainer van Standard. Hij heeft het clubbestuur beloofd dat hij voor één juni een beslissing neemt. Ofwel gaat hij door als T1, ofwel zet hij een stap opzij en wordt hij sportief raadgever van de club. In dat geval zou er een nieuwe T1 komen op voorspraak van Preud’homme. Hij speelde ook even met het idee om met pensioen te gaan, maar dat is voorlopig niet meer aan de orde. De naam van Felice Mazzu gonst intussen op en rond Sclessin.

