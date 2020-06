Michel Preud’homme zwijgt over zijn toekomst, maar bekent wel investering in stadionproject Standard DMM

05 juni 2020

20u32 0 Standard Stopt hij of stop hij niet? Michel Preud’homme laat in het eerste deel van een interview met Standard TV nog niet in zijn kaarten kijken. Wat we wel mochten weten: het clubicoon van Standard investeerde net als Axel Witsel en Marouane Fellaini in het stadionproject van de Rouches.

Voor wie zich afvroeg wat Michel Preud’homme de afgelopen drie maanden gedaan heeft, is het antwoord vrij simpel. “Ik ben veel alleen thuis geweest met mijn hondje”, vertelt de trainer van Standard in een interview. “Ik heb mijn huis op orde gezet. Het is een verontrustende periode geweest, ja. Voor vrienden, familie en mijn spelers. De hemel valt toch een beetje op je hoofd.”

De Jupiler Pro League is één van de Europese voetbalcompetities die niet meer hervat. Preud’homme parkeerde Standard na 29 speeldagen op een 5de plaats. Voor Standard TV maakt hij de balans. “We zijn snel geslaagd in onze eerste doelstelling en dat was ons zo snel mogelijk plaatsen voor de play-offs. Vorig jaar deden we het twee speeldagen voor het einde, dit seizoen was het vier speeldagen voor het slot van de competitie.”

Standard en Preud’homme hadden wel gehoopt op meer dan een vijfde plaats, maar daar heeft de voormalgie doelman een verklaring voor. “Men mag niet vergeten dat we 70 procent van de tijd 3de stonden. Zonder een rampzalige decembermaand hadden we in het spoor van Gent kunnen blijven. Club Brugge was onaantastbaar. Blessures hebben deze winter veel verhinderd en als je Europees speelt, betaal je ook daar een prijs voor.”

Filosofie

“Toen ik hier kwam was het mijn doel om een nieuwe clubfilosofie op te bouwen. De bedoeling was om een zekere stabiliteit te creëren die de basis zou zijn voor de volgende jaren. We hebben in dat opzicht veel stappen gezet de voorbije jaren”, zegt Preud’homme. “Er was een filosofie, maar niet de juiste. Het was onze taak om het oude weg te nemen en iets nieuws te implementeren.”

“Iedereen kijkt naar het Standaard van 2007, maar ik was hier al in 2001 technisch directeur. Ook toen kwam er veel kritiek. We namen onpopulaire maatregelen en het was financieel ook niet altijd even gemakkelijk toen. L’histoire se repète”, aldus Preud’homme, die later in het filmpje ook vertelt dat hij net als Axel Witsel mee geïnvesteerd heeft in het stadionproject van de club.

“De namen van Axel en Marouane waren al even bekend. Ik vond het fantastisch en het klopt dat ook ik geïnvesteerd heb. Degenen die het gedaan hebben, deden het voor het welzijn van de club. Elk naar zijn eigen mogelijkheden. Ik kom uit een generatie die als speler meer verwend werd dan bijvoorbeeld Christian Piot en Jean Nicolay. Het zijn investeringen die nauw aan het hart liggen.”

Lees ook:

In het hoofd van Michel Preud’homme die twijfelt om door te gaan als trainer: “Liefst wil hij gerust gelaten worden”