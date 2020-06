Michel Preud'homme zegt neen tegen Twente, eerstdaags communicatie Standard over toekomst ‘MPH’ SK/PJC

11u42 10 Standard Michel Preud’homme heeft een aanbod om de nieuwe trainer te worden van zijn ex-club Twente naast zich neergelegd. Preud’homme zou er ook carte blanche krijgen om de club technisch helemaal te reorganiseren. Maar Preud’homme - die gecharmeerd is door de vraag en destijds in Twente graag werkte - liet de Nederlanders verstaan dat hij ‘niet vrij is’.

Preud’homme zal Standard op de hoogte brengen van zijn plannen om al dan niet door te gaan als T1. De club communiceert daarover eerstdaags.

‘MPH’ was in het seizoen 2010/11 coach van Twente. Hij veroverde met de Nederlandse club de beker en de Johan Cruijff Schaal, maar op de slotspeeldag van de Eredivisie ging de landstitel na een onderling titelduel alsnog naar Ajax. Hoewel hij er een verbintenis had voor drie jaar, vertrok hij aan het einde van het seizoen naar Saoedi-Arabië om er als coach aan de slag te gaan bij Al-Shabab.

Het contract van Gonzalo Garcia wordt na een teleurstellende veertiende plek niet verlengd, waardoor de Tukkers op zoek moeten naar een nieuwe coach en dus bij Preud’homme uitkwamen. Na de vele trainerswissels van de afgelopen jaren hopen de fans van Twente op een trainer die zich voor enkele jaren wil engageren.

