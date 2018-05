Michel Preud’homme tekent contract voor vier jaar bij Standard als trainer, sportief directeur én vicevoorzitter Stephan Keygnaert

01u00 3 Standard Michel Preud’homme (59) is de opvolger van Ricardo Sá Pinto bij Standard. Dat bevestigt voorzitter Bruno Venanzi in een gesprek met uw krant. De Portugese coach is ná de bekerwinst door Venanzi op de hoogte gebracht van de onderhandelingen met Preud’homme, die ­trainer, sportief directeur én vicevoorzitter wordt op Sclessin.

Het publieke geheim is onthuld. ­Venanzi: "Ja, Michel Preud’homme is de nieuwe trainer van Standard. Hij tekent een contract voor vier jaar. Michel wordt trainer, sportief directeur en mijn vicevoorzitter. De ­eerste twee seizoenen zal hij met ­zekerheid op de bank zitten. Michel zal helpen om van Standard weer een structurele topclub in België te maken."

Toch een chef d’oeuvre, hoor, van ­Venanzi. Hij is 47, een Luikenaar, ­medeoprichter van energiebedrijf Lampiris. Venanzi en Preud’homme kenden mekaar niet of nauwelijks, toen die eerste eind september contact opname met Preud’homme. "Dat was totaal vrijblijvend", vertelt Venanzi. "Ik wilde wel eens weten van een monument als Michel hoe hij de situatie van Standard zag. Het klikte, en na verloop van tijd is bij mij het idee gerezen om met Michel te praten over een structuur waarin hij kon terugkeren naar Standard."

Want Bruno Venanzi was vrij vroeg in het seizoen overtuigd dat Ricardo Sá Pinto niet de juiste man op de juiste plaats was, ongeacht de resultaten. "Ricardo heeft heel goed werk geleverd", aldus Venanzi. "Mijn ­respect daarvoor. Mais Ricardo ne ­construit pas — hij is, vind ik, niet de juiste man om Standard als club te ontwikkelen."

Duivels

Zo wilde Sá Pinto al na één week in Luik niet meer samenwerken met teammanager Benjamin Nicaise. ­Tijdens de winterstage in Marbella was hij bij momenten onmogelijk om mee samen te leven - met name zijn gedrag tijdens de oefenwedstrijd tegen Düsseldorf was stuitend.

Venanzi maakte werk van een stevig dossier om Preud’homme te overtuigen. Daartoe wijzigde hij de structuur van de club. "Ik herteken de raad van bestuur. Michel zal daarin een zitje krijgen als mijn vicevoorzitter, en ook Olivier Renard komt in de raad van bestuur als 'directeur scouting'. Voorts krijgt Michel, in ­samenspraak met mij, de eindverantwoordelijkheid over alles wat het sportieve aanbelangt."

Er was lange tijd een kaper op de kust: de nationale ploeg. "Michel heeft mij van bij het begin verteld dat hij de deur van de Rode Duivels openhield", is Venanzi duidelijk. "Ik was vast van plan om hoé dan ook op het einde van het seizoen te stoppen met Sá Pinto, maar mocht Michel bondscoach zijn geworden, had ik écht niet geweten wie ik moest ­nemen als trainer."

In de laatste week van april werd evenwel duidelijk dat de voetbalbond niet bereid was om officiële onderhandelingen aan te knopen met Preud’homme - het water was financieel véél te diep, en bovendien was het overgrote deel van de beleidsbepalers van de KBVB voorstander om door te gaan met Roberto Martínez. Bart Verhaeghe wilde geen Don Quichote zijn. De weg lag open voor Venanzi om zijn slag thuis te halen.

Toch diende hij nog alle registers open te trekken. Preud’homme was bijzonder ontstemd toen hij in de media las hoe zijn uitspraak in het weekend van 1 mei -"als Standard mij wil, ben ik bereid om te praten"- aanzien werd als een sollicitatie en een gebrek aan respect naar Sá Pinto toe. Preud’homme aarzelde om de stekker eruit te trekken. "Als het zo zit...", liet hij zich ontvallen vanuit zijn thuisbasis in Bordeaux.

Niét oncollegiaal

"Michel was helemáál niet oncollegiaal", vertelt Venanzi. "Sá Pinto wíst van mijn gesprekken met Michel. Na de bekerfinale eind maart heb ik zijn zaakwaarnemer hiervan op de hoogte gebracht. Ik heb toen de boodschap voor Sá Pinto meegegeven om rustig het seizoen uit te doen. Dat heeft Ricardo perfect nageleefd — we zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan."

De uitstekende play-offs onder Sá Pinto hebben Venanzi niet op andere gedachten gebracht. "Michel heeft mij de voorbije weken meer dan één keer gevraagd of ik zeker was van mijn plannen. Hij bood mij de mogelijkheid om alsnog de onderhandelingen af te breken, indien ik verder wilde met Sá Pinto." Niet, dus. Michel Preud’homme wordt begin juni voorgesteld als de nieuwe trainer van Le Standard de Liège.

Vedran Runje

Venanzi bevestigt de onderhandelingen met Vedran Runje om keeperstrainer te worden ­onder Preud’homme. Runje is nu keeperstrainer op de Bosuil. «Michel nam contact op met Luciano ­D’Onofrio», aldus Venanzi. «Antwerp wil er alles aan doen om Vedran te houden. Maar die is ­bijzonder gecharmeerd door ons ­project. We wachten de beslissing van Vedran en Antwerp af.» Indien Runje op de Bosuil blijft, is Standard geneigd door te gaan met de huidige keepers­trainer Ricardo Pereira. (SK/FDZ)