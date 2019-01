Michel Preud'homme op z’n zestigste intens gelukkig met Marjorie Dourthe (44): “De carrosserie heeft wel eens een deukje, maar de motor snijdt nog altijd (lacht)” Stephan Keygnaert

24 januari 2019

13u20 2 Standard Michel Preud'homme doet niets mainstream. Altijd al streefde Preud'homme in leven en werk het allerbeste na. Elke club die hij trainde, schonk hij een prijs. Elke vrouw die hij graag zag, schonk hij ziel en zaligheid. Marjorie Dourthe (44) kan erover meepraten. De Française uit Bordeaux deelt al zeven jaar lief en leed. Bij de 60ste verjaardag van haar vriend wil ze voor het eerst een tipje van hun lovestory lichten: "Il est mignon, ce champion."

Marjorie: "Ik dacht bij mezelf: 'Ik wacht af... Misschien gaat dit over. Maar als hij in mijn hoofd blijft, en de gevoelens worden sterker..."

Michel: (gespeeld) "Ik maak nu eenmaal een onvergetelijke indruk."

Marjorie: "Niet veel later had ik een gesprek met mijn man en heb ik hem verteld dat er een ander was: 'Je l'aime'. Het was voor iedereen beter dat ik met mijn drie zoontjes zo snel mogelijk naar Bordeaux verhuisde."

Marjorie Dourthe kijkt haar vriend aan, en glimlacht: "Maar ik heb nooit één moment spijt gehad van mijn keuze voor Michel. Ah, non."

Michel geeft haar een lieve kus op de lippen: "Santé, chérie."

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN