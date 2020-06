Michel Preud’homme kondigt afscheid aan als coach van Standard: “Ik moet eerlijk zijn met mezelf” Redactie

08 juni 2020

18u01 18 Standard Michel Preud’homme (61) is niet langer trainer van Standard. Dat kondigde hij zelf aan in een interview op de mediakanalen van de Rouches. “Ik moet eerlijk zijn met mezelf”, vertelt hij. Preud’homme stopt ook als technisch directeur, maar blijft wel vicevoorzitter van de club en zal nauw betrokken blijven bij de werking van de jeugdacademie. Wie hem moet opvolgen als coach is nog niet duidelijk.



Het hing al langer in de lucht en is nu ook officieel: Michel Preud’homme stopt na twee seizoenen als trainer van Standard. Hij wil niet langer in de spotlights staan en de aanhoudende kritiek “van bepaalde media” – dixit Preud’homme – heeft er het afgelopen jaar ingehakt.

Ik heb erover nagedacht en mijn antwoord is: neen, ik zie mezelf niet meer als trainer in de toekomst Michel Preud’homme

“Deze lockdown was voor mij het ideale moment om hierover na te denken”, legt Preud’homme zijn keuze uit. “Je moet eerlijk zijn met jezelf. De goesting om deze groep, die mooie dingen heeft laten zien, nog verder te trainen, is er nog altijd. Maar op 61-jarige leeftijd moet je de vraag durven stellen: ‘Zal ik nog de kracht hebben om er nog een seizoen aan te breien met alle vereisten die daaraan verbonden zijn?’ Ik heb erover nagedacht en mijn antwoord is: neen, ik zie mezelf niet meer als trainer in de toekomst.”

“Ik ga overschakelen naar iets anders, een lichter programma. Ik blijf wel vicevoorzitter en zal me vooral bezighouden met de structuur in de club. Het is moeilijk om dit aan te kondigen. Mijn verstand zegt dat ik nog zin heb om te trainen en naar de ‘oorlog’ te trekken, maar het lichaam zegt ‘neen’.”

Druk van publiek en pers

Standard moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. “Ik heb al gesproken met enkele coaches”, aldus Preud’homme. “Wat een goede trainer moet hebben om deze club te leiden? Hij moet passen bij de filosofie die we hebben opgesteld. Hij moet kunnen brengen wat wij verwachten én om kunnen met de druk van het publiek en de pers.” Huidig T2 Mbaye Leye werd aanvankelijk genoemd als mogelijke opvolger, maar het ziet er nu toch naar uit dat Rémi Garde kandidaat nummer één is.

Welke koers Standard nu moet varen? “Wel, we moeten verder gaan met de huidige filosofie, en die alleen maar versterken. We rekenen ook op onze opleiding. En dat willen we alleen maar versterken. Ik zal meer vrije tijd hebben en zal vaker op de jeugdacademie te vinden zijn.”

