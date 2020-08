Mergim Vojvoda verlaat Standard voor Torino: van de oorlog in Kosovo naar de Serie A Frank Dekeyser

25 augustus 2020

12u20 0 Standard ‘Man on a mission’. Het bijzondere verhaal van Mergim Vojvoda (25), de rechtsachter die Standard verruilt voor Torino. Ooit wegkwijnend in Oost-Duitsland, gehard door het leven - de Kosovaarse oorlog van dichtbij meegemaakt. Volgend jaar actief in de Serie A. Een beloning voor zijn doorzettingsvermogen. “Talent alleen volstaat niet.”

Het Oost-Duitse Jena in de deelstaat Thüringen, vijf jaar geleden. Bij de plaatselijke vierdeklasser Carl Zeiss - een satellietclub van Roland Duchâtelet - strijkt Vojvoda neer. Niet doorgebroken bij Standard, amper kansen gekregen bij STVV. Op zoek naar speelminuten. “Ik vond het op dat moment belangrijk om te spelen”, grijnsde hij een jaar geleden op stage met Standard. “Om ervaring op te doen en volwassen te worden. Ik had geen zin om tijd te verliezen bij de U21. Ik wilde mijn carrière opbouwen. Petit à petit. (denkt na) De omstandigheden waren zeker niet gemakkelijk in Jena. Ik zat op een kamer van vier op vier, helemaal alleen. Mijn broer kwam soms, dat wel. Weinig spelers zouden zoiets aanvaard hebben. De omgeving was niet leuk, ik had weinig geld. Het was mentaal heel moeilijk. Die ervaring heeft me sterker gemaakt, heeft ervoor gezorgd dat ik hier nu sta. Ik weet vanwaar ik kom. En weet je: iedere voetballer heeft zijn geschiedenis.”

Burgeroorlog

Die geschiedenis is opmerkelijk. Vojvoda werd geboren in Duitsland - zijn ouders zijn Kosovaars. “Tijdens de burgeroorlog werden we teruggestuurd naar Kosovo. We zijn daar een jaar gebleven. Mijn vader heeft oorlog gevoerd - ik heb er zelf niet al te veel herinneringen aan. Op mijn drie jaar konden we dan naar België komen omdat hier twee tantes woonden.”

Het maakt dat Vojvoda drie paspoorten heeft. Een Belgisch, een Albanees en een Kosovaars - sinds 2017 is hij international voor Kosovo. “Omdat mijn land niet officieel bestond, speelde ik eerst voor de U21 van Albanië. (trots) Ik heb altijd gezegd dat ik voor Kosovo zou kiezen op het moment dat de FIFA ons zou erkennen. Ik heb woord gehouden. Ik ben écht fier. Ik, international. Niemand had het een paar jaar geleden durven denken.”

Net zomin als het feit dat de rechtsachter vorig jaar een contract tekende bij zijn Luikse jeugdliefde. De oogjes fonkelden. “Het is thuiskomen. Een nieuwe etappe in mijn leven. Dit is de grootste club in België. Reims toonde interesse, net als AA Gent. Maar Standard zat altijd in een hoekje van mijn hoofd. Ze moesten me niet overtuigen, de goesting was er meteen. Ik wist dat ik ooit zou terugkeren op Sclessin. Ik hoop hier nog veel dingen te realiseren. Met de hulp van de technische staf, de coach en ook de ploegmaats. Als er één ding is dat ik geleerd heb: talent alleen volstaat niet.”

Eén jaar later trekt hij de deur op Sclessin achter zich dicht. Basisspeler onder Preud’homme en Montanier. Maar de verleiding van de Serie A kon hij niet weerstaan. Vijf jaar Torino.

Terugpeinzend aan zijn periode in Jena. Zijn kamertje van vier op vier. Met één doel voor ogen: slagen als profvoetballer.

Missie geslaagd.

