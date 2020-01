Exclusief voor abonnees Mbaye Leye, assistent bij Standard, legt lat hoog: “Wil eerste Afrikaanse T1 in Champions League worden” Frank Dekeyser

17 januari 2020

04u00 0 Standard “Zolang Michel coach is van Standard wil ik graag zijn assistent blijven – hij is niet bang van iemand met persoonlijkheid.” Mbaye Leye (37) overschouwt zijn eerste maanden als assistent-trainer bij Standard. “Anarchie kan niet in een voetbalclub.”

In het midden van het interview kijkt Leye strak voor zich uit. “Ik heb in mijn carrière nooit stappen over­geslagen. Niet als speler en nu ook niet als coach. Ik ben geduldig.” Dat is nodig in een club als Standard. Sterk gestart, slecht geëindigd in 2019. De eeuwige Luikse wispelturigheid. “En toch: ik kon niet beter dromen. Ik had nooit gedacht dat ik zo snel een kans zou krijgen bij een topclub. Michel en Bruno (Venanzi, red.) hadden meteen vertrouwen in mij. En ik krijg ­voldoende verantwoordelijkheid.”

