Maxime Lestienne voor het eerst in selectie bij Standard FDZ

14 september 2018

14u54 0 Standard Hoogspanning in Luik morgen met de Waalse derby tussen Standard en Charleroi. Bij de Rouches willen ze de zure nederlaag in Eupen zo snel mogelijk vergeten. De blik vooruit op de Karolo's.

"Het zal een wedstrijd worden met inzet en veel duels", aldus Michel Preud'homme. "De laatste drie uitwedstrijden op Sclessin hebben ze twee keer gelijkgespeeld. Ik verwacht een gesloten wedstrijd. Ik denk ook dat Charleroi de kwaliteiten heeft om morgen met ons te rivaliseren. Maar we zullen proberen om de drie punten te pakken."

Charleroi is het begin van een zware week voor Standard. Met donderdag de uitwedstrijd in Sevilla en volgende week de verplaatsing naar Anderlecht. "Daarom is het goed om te zien dat alle spelers stilaan hun beste niveau halen", zegt Preud’homme. "Dat geeft me meer wisselmogelijkheden."

Er voor het eerst bij morgen is Maxime Lestienne. "Hij heeft goede dingen laten zien op training. Hij kan ons creativiteit, snelheid en doelpunten bijbrengen."