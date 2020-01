Matchwinnaar Avenatti: “Dit is een grote bevrijding’ JBE/GVS

18 januari 2020

00u25 0

Invaller Felipe Avenatti (26) kroonde zich tot matchwinnaar. In het slot schoot hij Standard naar een felbevochten zege tegen KV Mechelen. Met een enorme vreugde-uitbarsting tot gevolg. “Deze zege geeft energie om zo verder te gaan. Ik werk hard. Door mijn blessure in het begin van dit seizoen verliep het niet zoals gewenst. Deze prestatie is dus een grote bevrijding”, vertelde de Uruguayaan na de match in Mechelen. “Ik ben nog geen 100 procent, maar ik ga wel in die richting.”