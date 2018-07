Malinese groeibriljant van Standard is bezig aan steile opmars: "Hatelijk om tegen te voetballen" Frank Dekeyser

30 juli 2018

08u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Het Belgische voetbal maakte vrijdagavond kennis met Moussa Djenepo (20). Een Malinese groeibriljant. Yacouba Sylla en José Jeunechamps schatten de flankaanvaller van Standard in. "Hij is hatelijk om tegen te voetballen."

"Een hoge aaibaarheidsfactor, altijd lachen."

De Standard-fans geraakten de afgelopen dagen niet uitgepraat over Moussa Djenepo. Niet alleen over zijn voetballende kwaliteiten, ook over zijn gedrag naast het veld. De jonge Malinees is geliefd op Sclessin. En dat zal niet snel veranderen na zijn prestatie van afgelopen vrijdag tegen AA Gent.

