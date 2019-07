Exclusief voor abonnees Leye zet eerste stappen als T2 onder Preud’homme: “Veel geluk dat ik kan leren van de meester” Frank Dekeyser in Duitsland

02 juli 2019

07u05 0

De keuze van het hart. Mbaye Leye (36) over Standard, “maître” Michel Preud’homme en zijn voetbalfilosofie.

“Links, rechts, simpel spelen.”

Leye is al goed ingeburgerd bij Standard, laat zich gelden op training. Niet langer als speler, wel als T2. “Ik wist al in januari dat ik zou stoppen met voetballen”, lacht de Senegalees. “Ik denk niet meer aan dat leven. ‘J’ai un autre costume’, trappen op doel doe ik niet meer. Ik concentreer me op mijn werk. Dat ik zo actief ben op training? (grijnst) Ik ben hier niet enkel en alleen om de potjes te zetten.”

