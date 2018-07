Lestienne voorgesteld bij Standard: "Dit is de beste keuze voor mijn vrouw en kinderen" DMM

31 juli 2018

19u01 0 Standard Maxime Lestienne is terug. Onze landgenoot werd vandaag bij Standard officieel voorgesteld. "Dit was de beste keuze voor mij. Ik had nood aan stabiliteit in mijn leven, voor mijn twee kinderen en mijn vrouw."

Stabiliteit heeft Lestienne niet echt gekend sinds hij Club Brugge in 2014 inruilde voor Al-Arabi. De Qatarese club leende hem achtereenvolgens uit aan Genoa en PSV, waarop Rubin Kazan hem in 2016 overkocht. Na anderhalf jaar Rusland probeerde Lestienne het bij Malaga, dat ondanks Lestiennes inbreng degradeerde uit de Spaanse Primera Division.

Met zijn contract van vier jaar hoopt de 26-jarige Henegouwer bij Standard dan ook eindelijk rust te vinden in zijn leven. "Ik heb hier lang over nagedacht, en ik kwam telkens bij hetzelfde uit: Standard is de beste keuze. Ik heb stabiliteit nodig voor mijn twee kinderen en mijn vrouw. Bij Standard hoop ik het beste van mezelf te kunnen geven om zo weer naar mijn beste niveau te groeien", aldus Lestienne.

"Ik ken Standard. Ik weet dat dit een geweldige club is. Niet in het minst dankzij zijn supporters, die hoge verwachtingen hebben dit seizoen. We hebben alles in huis om die in te vullen, maar dan zal er hard gewerkt moeten worden."

Lestienne had ook een woordje over voor zijn voorganger Edmilson Junior, die net als Lestienne destijds naar Qatar vertrok. "Junior heeft schitterende dingen gedaan bij Standard. Ik hoop daar ook in te kunnen slagen."