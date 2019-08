Lestienne pakte al na 23 minuten dom rood: “Twee keer ontmaskerd als bedrieger” NVK/VDVJ

26 augustus 2019

08u58 0 Standard Lullig was het, de manier waarop Maxime Lestienne uitgesloten werd in de match tegen KV Kortrijk (2-1). Na twee minuten kreeg hij terecht geel voor een schwalbe. Twintig minuten later dacht Standard dat Lestienne de 1-0 gemaakt had. Maar de VAR maakte ref Boucaut er attent op dat de flankaanvaller zeer opzichtig gebruik had gemaakt van zijn arm om de bal in doel te duwen. Géén 1-0 dus. Wél een tweede gele kaart voor Lestienne.

En dat op een moment dat er werkelijk geen vuiltje aan de lucht was voor de Rouches. Gezien de dominantie en de vele kansen die Standard in de openingsfase bij elkaar gevoetbald had, was het een kwestie van tijd voor die goal zou vallen. Maar met tien man kregen de Rouches het onnodig moeilijk.

Michel Preud’homme wilde er geen staatszaak van maken. Hij was niet boos op Lestienne. En ook voor de beslissing van Boucaut had hij begrip. “Ik heb veel respect voor Boucaut. Hij heeft tenminste - mijn excuses voor mijn woordenschat - ballen aan zijn lijf. Volgens de letter van het reglement heeft hij de juiste beslissing genomen.”

Máár, bedacht MPH zich: “Ik hoop wel dat alle refs in de toekomst deze lijn dan doortrekken. Dat elke schwalbe met geel bestraft wordt, bijvoorbeeld. Er mag niet met twee maten en twee gewichten gerekend worden.”

De eerste fase in onderstaande samenvatting toont hoe Lestienne zijn eerste geel pakt na een schwalbe, zijn tweede geel voor handspel volgt na “37:

Onze huisref Tim Pots: “Lestienne twee keer ontmaskerd als bedrieger”

“Lestienne heeft twee keer de boel proberen te belazeren”, zag onze huisref Tim Pots. “Boucaut had eerst zijn schwalbe goed doorzien, vervolgens ontmaskerde de VAR hem opnieuw als bedrieger. Wanneer een aanvaller de bal met de hand raakt en daar een onmiddellijke scoringskans uit volgt, moet het doelpunt altijd afgekeurd worden. Het was ook een terechte beslissing om Lestienne te bestraffen met een tweede gele kaart. Alleen bij een accidenteel contact hoefde dat niet, maar nu probeerde hij iedereen te misleiden. Lestienne maakte een duidelijke armbeweging en wou vervolgens iedereen doen geloven dat er niks aan de hand was door te juichen. Stel je voor dat er geen videoref was geweest, zeg...”