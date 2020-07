Lestienne geniet interesse uit de Emiraten, maar Standard wil meer geld



FDZ/TTV

09 juli 2020

05u30 0 Standard Is Maxime Lestienne (28) op weg naar Al Ain? De woestijnclub zag alvast twee keer een bod geweigerd door Standard – zij willen boter bij de vis.

Hij speelde nog geen minuut in de voorbereiding. Tegen Waremme getroffen door een buikgriepvirus, tegen Kortrijk werd er geen specifieke reden gegeven. Maar Lestienne trainde wel gewoon mee bij Standard. De flankaanvaller – zijn ­haren zijn in de lockdown blond gekleurd – zou zijn zinnen gezet hebben op een transfer. Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft al twee keer vergeefs een bod van naar verluidt één miljoen en ­anderhalf miljoen euro uitgebracht bij het Luikse bestuur. Ruim onvoldoende. Zij willen Lestienne niet zomaar laten gaan en hun vraagprijs zou rond de vijf miljoen euro liggen.

De flankaanvaller begon vorig jaar uitstekend aan het seizoen onder de vleugels van Michel Preud’homme. Hij was beslissend, werd opnieuw Rode Duivel. Een lijn die Lestienne niet helemaal kon doortrekken in de rest van het seizoen. Toch ­eindigde hij de reguliere competitie met zeven goals en vijf assists.

Financieel kan de Henegouwer een uitstekende zaak doen, mochten Al Ain en Standard tot een akkoord komen. De ­cijfertjes in zijn contract kloppen wél. Hij zegt niet neen tegen een nieuw avontuur.

Het zou voor Lestienne na Genoa, PSV, ­Rubin Kazan en Malaga de vijfde buitenlandse uitdaging zijn. Globetrotter. Niet vergeten dat hij Club Brugge destijds ­verliet voor Al Arabi – de Qatarezen verhuurden hem vervolgens drie keer op rij.

Voorlopig blijft het in andere potentiële transferdossiers stil in Luik. Voor rechtsachter Mergim Vojvoda is er interesse uit Italië – vooral Torino houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten –, maar daar is de competitie nog volop aan de gang. Heel concreet is het allemaal niet. En Vojvoda zelf is gelukkig in Luik, hij heeft er nog een contract van drie seizoenen.

Wat met Zinho?

Ook Samuel Bastien, Gojko Cimirot en ­Selim Amallah staan op de radar van buitenlandse clubs – uit de Bundesliga en de Premier League. Alle drie een uitstekend seizoen gespeeld. Ook daar was er de voorbije weken geen doorbraak.

En tot slot is er nog Zinho Vanheusden. Vorig seizoen voor een recordbedrag ­gekocht van Inter Milaan. De beloften­international oogt zeer scherp in de voorbereiding. Heeft aan kracht gewonnen. Voor hem is er eveneens interesse uit ­Italië, Spanje en ook Nederland. De transferzomer is nog lang, weten ze in Luik.

Maar de Standard-fans moeten zich geen zorgen maken. De club verkoopt enkel als het juiste bedrag op tafel gelegd wordt. En – zo benadrukte CEO Grosjean onlangs – niet iedereen zal tegelijk vertrekken. De ploeg zal met andere woorden competitief zijn.

