Kortsluiting in het hoofd bij rode kaart Vanheusden, moet Standard drie speeldagen vrezen? FDZ

09 maart 2020

07u21 0 Standard Standard-STVV was één langgerekte geeuw. Tot het licht uitging bij Zinho Vanheusden (20) - ai, ai. Zijn rode kaart kan zware gevolgen hebben voor Standard met play-off 1 in het vooruitzicht.

In de stijl van Jean-Claude Van Damme - Belgisch acteur/karateka. The Muscles from Brussels.

Vijf minuten voor de rust in de wedstrijd tegen STVV ging Vanheusden bijzonder hard door op Alexandre De Bruyn. Met gestrekt been, op dijhoogte. De studs gegraveerd op de ledematen van de middenvelder. Op pakweg zeventig meter van eigen doel, zonder gevaar voor een tegendoelpunt. En dan nog. Op zo’n manier mag je nooit een duel aangaan, toch? Brrr, iedereen die zich afvroeg wat er zich afspeelde in het hoofd van Vanheusden. Een kortsluiting. “Hij wilde de bal onderscheppen”, zocht Michel Preud’homme naar een antwoord. “We vragen dat van een verdediger in een ploeg die dominant speelt. ‘Zet hoog druk.’ Zinho had niet de intentie om de man te pakken. Pas op: deze rode kaart was meer dan logisch.”

Drie speeldagen?

Frederik Geldhof gaf de verdediger in eerste instantie nochtans geel - al even onbegrijpelijk, hij stond goed opgesteld -, de videoref riep hem tot de orde. Meer dan terecht. Geldhof keek vijf seconden naar de beelden, greep naar zijn achterzak en gaf de belofteninternational rechtstreeks rood. De enige juiste kleur voor zo’n overtreding. “Scheids”, zuchtte Vanheusden.

Hij wist ook wel dat Geldhof niet anders kon én zal geschrokken zijn als hij de fase herbekeek op zijn smartphone. Vanheusden ging zich na de wedstrijd excuseren bij De Bruyn. Die fout was een jeugdzonde. In de toekomst zal hij twee keer nadenken.

Bij Standard moeten ze hopen op clementie van het Bondsparket voor hun verdediger. De vraag is hoeveel speeldagen zij gaan eisen voor deze fout. Eén, twee, drie,... De indicatieve tabel, weet u wel. Dit wordt gecatalogeerd als een brutale fout en daar staat een straf op van drie speeldagen. En wat doen ze straks in Luik met dat schorsingsvoorstel? Aanvaarden of niet - en zo riskeren dat het aantal speeldagen verhoogt? “Goh, nogmaals, hij had niet de intentie om zijn tegenstander zo te raken. Weet je: het is frustrerend dat we opnieuw rood krijgen. We krijgen weinig gele kaarten in vergelijking met rode.”

Dat klopt. Enkel Genk (37) krijgt minder geel dan de Rouches (43, evenveel als Oostende). Terwijl ze in Luik wel aan kop staan met het aantal uitsluitingen (6). Soms zijn ze te hevig, te stevig, te impulsief.

(Lees verder onder de foto)

Improviseren

De rode kaart van Vanheusden en de schorsing die eraan komt, brengt Michel Preud’homme in de problemen. Het wordt improviseren voor de Luikenaars. Al zeker in Zulte Waregem volgende week en wellicht ook bij de start van de play-offs. Standard is nu eenmaal niet dik gezaaid in centrale verdedigers. Noë Dussenne heeft de groepstrainingen pas vorige week hervat na zijn kruisbandblessure. Die kan nog niet spelen. Hetzelfde geldt voor Bokadi, hij sluit in principe eerstdaags aan.

Resten nog Moussa Sissako of John Nekadio - het kleine broertje van Christian Luyindama -, twee rekruten uit de winterstop. Allebei nog geen minuut gespeeld. Schuift MPH misschien met Senna Miangue? Of wordt Dimitri Lavalée opgevist? Hij vertrekt na het seizoen naar Mainz en is sinds die aankondiging helemaal uit beeld. Uit de gratie.

Puzzelwerken Preud’homme. Als dat maar niet nefast wordt in het begin van de play-offs.

Oh ja, de wedstrijd tegen STVV eindigde op nul-nul. Een clean sheet voor Bodart, zie daar het positieve. Standard speelde pover, maar hield stand met tien man.

Preud’homme haalde de schouders op. “We zochten de 1-0, het is er niet van gekomen. C’est la vie.”

Hij heeft momenteel andere zorgen.