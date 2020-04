Komt er nog een akkoord bij Standard? Sporta en Luikse bestuur onderhandelen verder over financiële maatregelen Frank Dekeyser

14 april 2020

04u00 0 Standard Komt er nog een collectief akkoord op Sclessin over de financiële maatregelen door de coronacrisis? Sporta en het Luikse bestuur overleggen verder. Intussen geraakte bekend dat Zinho Vanheusden (20) één van de spelers was die de salarisvermindering weigerde en nu op technische werkloosheid staat.

Het is weer druk in Luik. De club is volop bezig met de verdediging van haar licentiedossier voor het BAS – het zou intussen zijn ingediend – en dan is er nog de zaak rond de salarisvermindering. Even recapituleren: de Rouches stuurden een e-mail uit naar de spelers waarin zij de keuze hadden uit een salarisvermindering of technische werkloosheid. Dat gebeurde zonder overleg, slechts één of twee basispionnen werden voorafgaand gecontacteerd.

De spelers die het voorstel weigerden, deden een tegenvoorstel dat eigenlijk beter was voor de club. Standard aanvaardde dat niet Stijn Francis

Het merendeel aanvaardde de salaris­vermindering, zeven spelers gingen echter niet akkoord en werden op technische werkloosheid gezet. Eén van die zeven was Zinho Vanheusden – die vorige week wel 10.000 euro schonk aan het Virga Jesseziekenhuis in Hasselt. Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer Stijn Francis op Play Sports. “Het klopt dat Zinho op technische werkloosheid staat”, zei hij. “Kijk: in Anderlecht waren ze er ook mee bezig om salarisvermindering naar de spelers te communiceren. Bij Standard was het vreemd dat er niet meer overleg was met de spelers. En sindsdien is er een communicatieprobleem. De spelers die het voorstel weigerden, deden een tegenvoorstel dat eigenlijk beter was voor de club. Standard aanvaardde dat niet.”

Eén nu wel akkoord

De spelers wilden naar verluidt een maandloon inleveren met de garantie niet op technische werkloosheid gezet te worden in juni. Voorlopig zit het dossier in een impasse. Francis: “Ik hoop dat we tot een oplossing kunnen komen, maar ik denk het wel.”

Intussen is er één van de zeven die het voorstel van het Luikse bestuur toch aanvaard heeft. De speler tekende eerder niet door een miscommunicatie, hij zou de mail van de club niet tijdig gelezen hebben. Vandaar de vertraging/verwarring.

Standard hoopt voorts nog steeds dat het álle spelers op dezelfde lijn krijgt. Zo staat er in principe deze week nog een overleg op het programma met spelersvakbond Sporta. Daar wensten ze gisteren niet op te reageren. Het kan er op wijzen dat er effectief gepraat wordt met de directie van de Rouches om tot een onderhandeld akkoord te komen. Het zou alleszins de rust voor even doen weerkeren op Sclessin.