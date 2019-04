Klaar voor zijn jubileum: de bijzonderheden van 150 matchen Preud’homme bij Standard JH

26 april 2019

14u57

Bron: Eigen berichtgeving 1 Voetbal Meer dan 18 jaar geleden, op 20 januari 2001, maakte Michel Preud’homme zijn debuut als coach van Standard. Vanavond is het voor Preud’homme de 150ste match als trainer van de Rouches. Wij zetten de vijf meest opvallende momenten uit de Standard-carrière van de ex-Gouden Schoen op een rijtje.

Bij debuut meteen Europa in

Begin 2001 verving Preud’homme Tomislav Ivić, die te kampen had met gezondheidsproblemen. Op 20 januari 2001 debuteerde de ex-Rode Duivel als coach van Standard. Meteen met succes: op het veld van La Louvière startte Preud’homme met een klinkende 0-4 overwinning. Ivica Mornar, Laurent Wuillot, Ivica Dragutinovic en Robert Prosinecki stonden op het scorebord. Door de overwinning nestelde Standard zich vaster op de derde plaats, een positie die ze niet meer zouden afstaan. Zo loodste Preud’homme Standard voor het eerst in zes jaar naar de Europacup (nu Europe League). De titel was dat jaar voor Anderlecht.

Het seizoen daarna was Preud’homme minder succesvol. Een komen en gaan van spelers was daar de grootste oorzaak van. Standard werd al in de eerste ronde van de Beker van België uitgeschakeld door Racing Genk en ook voor de groepsfase van de Europacup konden de Luikenaars zich niet kwalificeren. Standard sloot het seizoen af als vijfde van de Jupiler Pro League en Preud’homme kondigde aan te veranderen van functie: hij werd van 2002 tot 2006 technisch directeur.

Eerste keer in 25 jaar landskampioen

Eind 2006 werd Preud’homme voor de tweede keer in zijn carrière trainer van Standard. Dominique D’Onofrio werd het seizoen ervoor door de supporters met graszoden bekogeld en ook Johan Boskamp kreeg geen lijn in het jonge elftal van de Rouches. Met de ex-Gouden Schoen aan het roer, verging het Standard wel weer beter: na een dramatische start werd het dat seizoen toch nog derde.

2007-2008 was hét topjaar voor Standard: voor het eerst sinds 1983 werden de Luikenaars landskampioen. Een elftal met onder anderen Dieumerci Mbokani, Milan Jovanovic, Axel Witsel, Steven Defour en Marouane Fellaini eindigde het seizoen met een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Anderlecht, uitgerekend tegen paars-wit. Zowel de voormalige doelman als zijn spelers kregen ook verschillende individuele prijzen: Preud’homme werd Trainer van het Jaar, Defour Gouden Schoen, Jovanovic Profvoetballer van het Jaar, Witsel Belofte van het Jaar en Fellaini won de Ebbenhouten Schoen. Een seizoen grand cru dus.

Ondanks het triomfantelijke seizoen bood directeur Pierre François zijn trainer een contractverlenging van slechts één jaar aan. Getuigde van een gebrek aan respect, volgens Preud’homme: hij verliet Standard en trok naar KAA Gent.

De terugkeer

Na tien jaar elders, begon Preud’homme in 2018 aan zijn derde termijn als trainer van Standard. Als opvolger van Sá Pinto, die de beker won en vice-kampioen werd, lag de druk hoog om beter te doen. De beker winnen zit er in ieder geval niet meer: Standard ging in Sclessin in de 1/16de finale al onderuit tegen Knokke, die in de Eerste Amateurklasse spelen. Ook beter doen dan de tweede plaats van vorig jaar wordt een moeilijke opdracht: met de 5-0 forfaitscore tegen Anderlecht erbij gerekend staat het derde op acht punten van leider Racing Genk en slechts twee punten van Club Brugge, alleen beschikken de West-Vlamingen op papier over een betere ploeg en liggen zij op koers voor de tweede plaats. Ook voor de derde plaats wordt het nog knokken, tegen ploeg in vorm Antwerp.

Opwindende furie

Coachen vanuit de tribune is voor Preud’homme niet vreemd. De voormalige doelman heeft het vaak lastig om zijn emoties onder controle te houden. Scheidsrechters moeten het dikwijls ontgelden, met bijhorende scheldtirades. Gevolg: Preud’homme mag zijn plaatsje op de bank regelmatig vervangen voor een zitje in de tribune, zoals in februari nog tegen Anderlecht. Standard kon die match toch nog winnen met 2-1.

Jubileummatch

Vanavond dus tegen ‘The Great Old’, voor Preud’homme de 150ste op de bank van Standard. Uitgerekend tegen het team van László Bölöni, de coach die hem na het kampioenenjaar in 2008 verving. Op de Bosuil moet de ex-speler van Standard en KV Mechelen alvast geen cadeautje verwachten in zijn jubileummatch, Antwerp vecht tijdens de play-offs voor elke bal. Hopelijk doen Preud’homme’s Rouches dat ook.

Met zijn 150ste match nestelt Preud’homme zich op een gedeelde vijfde plaats van trainers met de meeste competitiewedstrijden voor de Luikse club. Enkel Percy Wilding Hartley (234), Michel Pavic (204), Robert Waseige (175) en Marcellin Waroux (162) coachten de Rouches in meer competitieduels. René Hauss en André Riou strandden beiden op 150 matchen. Als we het puntenpercentage van die zes bij Standard met dat van de huidige trainer van de Rouches vergelijken, doet enkel René Hauss (69%) beter. Preud’homme is met 64% tweede. De bedoeling is om dat percentage vanavond en de komende matchen nog wat op te krikken.