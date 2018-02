Kersverse papa Mpoku probeert straf te verminderen met videoboodschap: "Ik was altijd een correcte speler" Bart Fieremans

23 februari 2018

14u43

Standard Zo kan het dus ook: Standardspeler Paul-José Mpoku - die als kersverse vader vandaag niet kon opdagen op de voetbalbond om strafvermindering te vragen voor zijn wangedrag na het duel op Zulte Waregem op 23 januari - bepleitte zijn zaak dan maar per videoboodschap.

Mpoku kreeg eerder twee speeldagen schorsing opgelegd – waarvan één effectief – voor een voorval in de spelerstunnel na het 2-1-verlies op Zulte Waregem. Daar had hij de smartphone van ‘match delegate’ Kris Bellon, die incidenten aan het filmen was, op een agressieve manier afgenomen om de beelden te wissen. Bellon maakte daar een rapport van op. Mpoku wou vandaag in de Geschillencommissie Hoger Beroep zijn effectieve schorsing van een week kwijtgescholden zien.

Daarvoor verdedigde hij zich dus per video: "Meneer de voorzitter, ik excuseer me dat ik niet aanwezig kan zijn. Ik ben net papa geworden, mijn vrouw is net thuis en ik wil dicht bij de familie zijn. Ik heb spijt van mijn geste. Met wat ‘recul’ heb ik nog meer spijt omdat ik niet wist dat hij een délégué was. Ik weet dat het niet meer zal voorkomen. Ik ben altijd een correcte speler geweest. Ik heb altijd geprobeerd te kalmeren als er zich incidenten voordoen."

Grégory Ernes, de raadsman van Standard, wees op het maagdelijk disciplinair strafblad van Mpoku in het verleden, en dat de smartphone van Bellon ook geen schade opliep. In dezelfde match had Mpoku ook zijn trainer Ricardo Sa Pinto proberen te kalmeren toen die na het laatste fluitsignaal het veld opliep en scheidsrechter Lawrence Visser de huid volschold. Sa Pinto kreeg voor die feiten in eerste instantie drie weken schorsing, waarvan twee weken voorwaardelijk, als straf opgelegd. Ook daartegen ging Standard vandaag in beroep, zonder dat Sa Pinto aanwezig was. Ernes gaf het ontvlambare karakter en de excessieve gebaren van Sa Pinto toe, maar beklemtoonde dat Sa Pinto "geen beledigingen, geen obscene gebaren noch fysieke bedreigingen" geuit heeft en vroeg daarom om de schorsing van drie weken volledig voorwaardelijk te maken.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen had evenwel geen oren voor de argumenten van Standard en vroeg de beroepscommissie om de eerdere straffen te bevestigen. Een uitspraak volgt later.