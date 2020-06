Kans dat Michel Preud'homme hoofdcoach blijft bij Standard is miniem (en hij zegt neen tegen Twente) SK/PJC/FDZ

01 juni 2020

23u07 16

“Ik ben niet vrij.” Dat moet zo ongeveer de boodschap geweest zijn van Michel Preud’homme aan het bestuur van FC Twente. De Nederlandse club had MPH aangeboden er trainer te worden. Bovendien zou hij er carte blanche krijgen om de club technisch volledig te reorganiseren. Maar Preud’homme legde het aanbod naast zich neer, ook al werkte hij destijds graag in Enschede. De Standard-trainer werd tien jaar geleden coach van de Tukkers. Hij won er de beker en de Johan Cruijff Schaal én werd tweede na kampioen Ajax — op de slotspeeldag werd het onderlinge titelduel verloren. Nadien vertrok hij naar Al Shabab.

Omdat Twente vorig seizoen teleurstellend veertiende eindigde, wordt het contract van trainer Gonzalo García niet verlengd. Bij Twente wensten ze niet te ­reageren op het nieuws. Waar Preud’hommes toekomst ligt, blijft voorlopig onduidelijk. Stoppen of toch nog een jaar doorgaan als T1? Standard communiceerde vandaag nog niet, MPH evenmin. Hij had aangekondigd voor 1 juni een beslissing te nemen. Dat is intussen gebeurd. De kans dat hij aanblijft als T1 is miniem. Het is enkel wachten op de officiële bevestiging van de Rouches op hun clubkanalen. Dat zou eerstdaags gebeuren. In principe blijft Preud’homme sowieso actief bij de Luikenaars. Is het niet als trainer, dan wel als sportief raadgever.

