Kan Standard nog als tweede eindigen? "Laat ons eerlijk zijn: er zijn andere ploegen die dat eigenlijk meer verdienen" Frank Dekeyser

18 april 2018

08u03 0 Standard Wordt Standard de lachende derde in de strijd voor de tweede plaats? De Rouches zitten in de positieve flow: de achterstand op Anderlecht kan vanavond in de Clásico teruggebracht worden tot drie punten, die op AA Gent tot amper eentje. We vroegen het aan twee analisten, twee ex-spelers en een ex-coach. "Het kan, maar dan moet er straks gewonnen worden", besluiten zij.

Poll Kan Standard nog als tweede eindigen in play-off 1? Ja

Nee Ja 59%

Nee 41%

Alexandre Teklak (analist)

"Met deze ploeg is alles mogelijk. Er kan altijd iets gebeuren. Bovendien hebben ze de laatste wedstrijden op Sclessin het geluk aan hun kant. Sá Pinto heeft na de nederlaag op Racing Genk de druk op de ploeg weer wat verhoogd. Op een positieve manier. Het kan enkel maar in het voordeel werken van Standard. Alleen moeten ze dan wel zien dat ze winnen tegen Anderlecht én dat ze het op verplaatsing beter doen. Maar een tweede plaats is zeker nog mogelijk. Ze hebben niets te verliezen."

Walter Baseggio (analist)

"De wedstrijd van vanavond wordt de belangrijkste. Mocht Standard winnen, zal het geloof alleen nog groter worden. Ze hebben in de play-offs misschien nog geen grote resultaten behaald, maar tegen Anderlecht doen ze dat de laatste jaren wél. Het is eigenlijk simpel. Als Standard wint, mag Anderlecht de titel vergeten. Als Standard verliest, mogen zij de tweede plaats vergeten. En laat ons eerlijk zijn, er zijn andere ploegen die - over het hele seizoen bekeken - die tweede plaats eigenlijk meer verdienen."

Guy Vandersmissen (ex-speler)

"Je weet het nooit, hé? Alles staat zo dicht bij elkaar. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Club Brugge. Iedereen waant hen al kampioen, maar stel dat ze gelijkspelen en Anderlecht wint, dan zal de druk toch toenemen. De ploegen die van achteraan komen, hebben minder druk dan de ploegen die bovenaan staan. 't Is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar goed. Standard. Bij verlies tegen Anderlecht is het gedaan, dat is duidelijk. Maar ze kunnen er vol voor gaan. Ze moeten niet speculeren of rekenen. Het wordt nog interessant."

Wilfried Van Moer (ex-speler)

"Goh, ze hebben een moeilijk programma. Zeker als je naar de uitwedstrijden kijkt. En Standard kan op verplaatsing niet brengen wat ze op Sclessin brengen. Dat is dag en nacht verschil. Al weet je het eigenlijk nooit. Mochten ze vanavond winnen tegen Anderlecht, zit je mentaal weer wat beter en dat kan een rol spelen in het vervolg van de play-offs. Ach, het is niet meer van moeten voor Standard. Ze hebben de beker al gewonnen en dat zit toch in het 'kopke'. Willen ze nog tweede worden, moeten ze op verplaatsingen meer punten pakken."

Ivan Vukomanovic (ex-coach)

"Kijk naar het aantal punten dat alle ploegen hebben... Mathematisch kan het nog. Standard kan 'lekker', ontspannen voetballen. Ze doen mee zonder druk of stress na de bekerwinst. Ik denk dat er nog veel mogelijk is in deze play-offs. De druk ligt bij de andere ploegen. Bij Anderlecht, AA Gent of Racing Genk. Terwijl voor Standard niets meer moet. Dat ze het niet goed doen op verplaatsing? Het doet er zelfs niet toe. Het is voor hen geen must om te winnen. Zij kunnen gewoon plezier maken. Ik denk dat ze nog veel 'puntjes' gaan pakken."

Meer over sport

Standard

sportdiscipline

voetbal

Anderlecht

sportevenement