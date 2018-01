Jongeren Standard krijgen de kans om zich te bewijzen op stage: ontdek hier "de vier musketiers" Frank Dekeyser

16u06 0 BELGA Standard Opvallend. In de kern van Standard die nu op stage is in Marbella zitten 13 spelers die gevormd zijn door de club. Daarvan krijgen vier jongeren de kans om zich in Spanje te bewijzen aan Sá Pinto. “We zijn allemaal klaar om te spelen als de trainer ons nodig heeft.” Je bent jong en je wilt wat.

Jérôme Déom (Belg, 18 jaar, middenvelder)

Hij mocht twee jaar geleden voor het eerst proeven van de A-kern. In play-off 2 debuteerde hij nog onder trainer Ferrera. Een ‘ancien’ onder de jongeren. “Vandaar dat het geen verrassing is dat er bijloop in Marbella”, zegt Déom. “De bedoeling is om op termijn zoveel mogelijk speeltijd te krijgen bij de eerste ploeg. Al besef ik natuurlijk dat het niet simpel is. We zijn nog jong. Maar als we hard werken, komt die kans er wel. Of ik een soort grote broer ben voor de andere jeugdspelers hier? (lacht) Neen, ze zijn toch allemaal ouder dan ik.”

Alexandro Cavagnera (links midden) Lindon Selahi (rechts midden).

Moussa Djenepo (19 jaar, Malinees, flankspeler)

Djenepo kwam vorig jaar tijdens de winterstop op huurbasis naar Standard, maar versierde een vast contract. De Malinees is beloftevol en debuteerde dit seizoen onder Sá Pinto. Snel, vinnig, maar moet tactisch nog wat bijgeschoold worden. “Daar ben ik me van bewust”, aldus Djenepo. “Maar ik ben blij dat ik kan meetrainen met de groep, dat ik er bij ben op stage. Dit is een kans voor mij.”

In de zomer scoorde de flankspeler zijn eerste doelpunt voor de Rouches in een oefenwedstrijd tijdens de voorbereiding. Zijn vreugde was enorm. “Wat wil je? Mijn eerste goal. Of het nu een oefenmatch is of niet, zoiets doet altijd veel plezier. Ik hoop in de toekomst nog meer kansen te krijgen. Daarom is het belangrijk dat de coach ons zoveel raad geeft. Hij legt alles goed uit.”

BELGA Moussa Djenepo (rechts)

Alexandro Cavagnera (19 jaar, Belg, middenvelder)

De jonge, zelfverzekerde middenvelder mocht in de zomer ook al mee op stage naar het Franse Le Touquet en speelde 8 minuten in play-off 2 vorig seizoen, maar kreeg nadien nog geen speelkansen van Sá Pinto. “Ik wist op voorhand dat ik vooral met de U21 zou spelen”, zegt Cavagnera. “Het is voor mij geen verrassing dat ik nog niet gespeeld heb bij de eerste ploeg. Er zijn veel spelers die op mijn positie kunnen spelen. Maar het is wel goed dat we ervaring kunnen opdoen tijdens deze stage. De coach verwacht dat we hard werken en dat doen we ook. Het niveau ligt hoog.”

BELGA Alexandro Cavagnera (rechts) en Lindon Selahi (links).

Lindon Selahi (18 jaar, Belg/Albanees, middenvelder)

De meest onbekende van de vier. Traint sinds anderhalve maand mee met de A-kern en krijgt een kans in Marbella. Zijn eerste winterstage bij de grote jongens. “Een verrassing”, lacht Selahi. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Maar oké, ik ben uiteraard tevreden. Het was even aanpassen, vooral op het fysieke vlak. Het is elke training 100% alles geven. Zo’n stage is toch iets speciaal. Een andere manier van leven dan wat je gewend bent als jeugdspeler. Heel professioneel. Je moet de tijdsindeling respecteren, de siësta is verplicht, de oefenvelden zijn allemaal piekfijn…. Ach, ik moet geen schrik hebben. Ik probeer gewoon te spelen zoals ik dat doe bij de U21. En ik denk dat we allevier klaar zijn om te spelen als de trainer ons nodig heeft.”