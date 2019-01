Jean-François Gillet (39) heeft zijn plannen klaar: “Doorgaan tot mijn 41ste” Frank Dekeyser in Spanje

08 januari 2019

09u16

Standard 'The road ahead' is uitgestippeld. Ex-Rode Duivel Jean-François Gillet (39) volgt een trainerscursus en hoopt ook na zijn carrière verbonden te blijven aan Standard. "Een ambitieuze club - op termijn keren we terug in de Champions League."

“Ik heb een contract tot 2020. (snel) En een optie voor nóg zeven seizoenen.”

Gillet kijkt rond, niemand die een lach kan onderdrukken. De doelman, nummer twee achter Guillermo Ochoa, wordt op handen gedragen bij de Rouches. Letterlijk - na een zware training werd hij zaterdag bij valavond in Marbella al dollend naar de zijlijn gebracht door zijn ploegmaats - en figuurlijk. Bakken ervaring, immer vriendelijk, belangrijk in de kleedkamer. Samen met andere oudgedienden Réginal Goreux en Sébastien Pocognoli. Gillet is ‘Le papi’ die iedereen met raad en daad bijstaat. In de eerste plaats de jongeren. “Je moet geduld met hen hebben, Standard is een moeilijke club om voor te spelen. Passioneel, veeleisend. Ik probeer hen wat te gidsen. Ook al speel ik niet, ik moet een voorbeeld zijn.”

De voormalige international geeft aan dat hij nog zeker één jaar wil voetballen. “Ik heb altijd gezegd: zolang ik competitief ben, ga ik door. En de goesting is er nog, dat is het belangrijkste. Vanaf het moment dat je gaat trainen omdat het moet, stop je er best mee. (denkt na) Weet je: mijn rol is délicat, niet gemakkelijk. Zowel fysiek als mentaal. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik kan zes maanden geen minuut op het veld staan om dan plots vijftien matchen na mekaar te moeten spelen. Hier zomaar wat rondlopen is geen optie. Je moet je altijd klaarhouden, scherp blijven. Je leert het wel hoe ouder je wordt. En als ik iets doe, wil ik het goed doen. Toen ik vorig jaar mijn contractverlenging tekende, wist ik hoe de situatie was (bedoelt zijn statuut van tweede doelman, red.). Ik heb dat aanvaard, ik ben niet iemand die twee seconden later van idee verandert. Ik zal er dus alles aan doen om door te gaan tot eind volgend seizoen. Of langer spelen ook kan? Ça va être chaud, ik zal op dat moment 41 jaar zijn.”

Champions League

Gillet hoopt om ook na zijn carrière in Luik te blijven. In zijn geboortestad, bij de Rouches, de ploeg waar hij debuteerde en waar zijn hart ligt. “Dat was toch de bedoeling toen ik bijtekende, er zou een vervolg komen. Standard is een goed gestructureerde club. Ik heb het ooit anders gezien in het buitenland. Het stadion, de fans, twee op drie seizoenen speel je Europees én ik denk dat we op termijn terugkeren in de Champions League. De voorzitter is zeer ambitieus, de coach heeft veel ervaring en blijft nog jaren... De toekomst oogt mooi. Het zou leuk zijn om daar deel van uit te maken.”

In welke functie, is evenwel nog niet uitgemaakt. “Maar binnenkort start ik met een trainerscursus”, besluit Gillet. “Als je stopt met voetballen, val je toch wat in een gat. Wat ga je doen, wat ga je niet doen, hoe pak je de zaken aan? Ik kijk nu rustig rond, denk na. Ik zit al heel mijn leven in de voetbalwereld, het zou dom zijn om dat diploma niet te halen. Of ik effectief trainer zal worden, ‘on verra’. Waar ik over vijf jaar wil staan? Geen idee, ik kan dat onmogelijk zeggen. Ik heb geleerd om te leven van dag tot dag. Alles kan snel veranderen.”