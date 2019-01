Jean-François Gillet (39) heeft zijn plannen klaar: “Doorgaan tot mijn 41ste” Frank Dekeyser in Spanje

08 januari 2019

09u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard ‘The road ahead’ is uitgestippeld. Ex-Rode Duivel Jean-François Gillet (39) volgt een trainerscursus en hoopt ook na zijn carrière verbonden te blijven aan Standard. “Een ambitieuze club - op termijn keren we terug in de Champions League.”

“Ik heb een contract tot 2020. (snel) En een optie voor nóg zeven seizoenen.”

Gillet kijkt rond, niemand die een lach kan onderdrukken. De doelman, nummer twee achter Guillermo Ochoa, wordt op handen gedragen bij de Rouches. Letterlijk - na een zware training werd hij zaterdag bij valavond in Marbella al dollend naar de zijlijn gebracht door zijn ploegmaats - en figuurlijk. Bakken ervaring, immer vriendelijk, belangrijk in de kleedkamer. Samen met andere oudgedienden Réginal Goreux en Sébastien Pocognoli. Gillet is ‘Le papi’ die iedereen met raad en daad bijstaat. In de eerste plaats de jongeren. “Je moet geduld met hen hebben, Standard is een moeilijke club om voor te spelen. Passioneel, veeleisend. Ik probeer hen wat te gidsen. Ook al speel ik niet, ik moet een voorbeeld zijn.”

