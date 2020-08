Jbari over beste start Standard in 10 jaar: "Organisatie staat er, nu nog 'la folie'" Kjell Doms

19 augustus 2020

06u41 0 Standard 't Is rustig aan de boorden van de Maas. 6 op 6 en Standard is mee in het koppeloton. Goede punten voor Philippe Montanier, al hoopt analist Nordin Jbari (45) op wat meer pit. "Ik mis 'la folie'."

Standard won twee keer met het kleinste verschil, maar pakte als enige topclub wel het maximum en staat zo na twee speeldagen aan de leiding van het klassement. Prima start dus voor de nieuwe trainer van de Rouches, Philippe Montanier. Naast Montanier liet de laatste tien seizoenen enkel nog Guy Luzon een 6 op 6 optekenen in zijn eerste twee wedstrijden als coach van Standard. Dominique D'Onofrio, Riga, Jans, Muslin, Ferrera, Sá Pinto en Preud'homme konden geen perfect rapport voorleggen na twee speeldagen. Nordin Jbari is analist aan Franstalige zijde bij Eleven Sports en volgde de twee wedstrijden van Standard op de voet.

"Ik vind dat Montanier het slim aanpakt", vertelt hij. "Hij kiest voor een duidelijke structuur met twee keer dezelfde basiself. Standard voetbalt gedisciplineerd en met karakter. Eerst de organisatie en de punten, dan het mooie voetbal. Want dat mis ik op dit moment nog een beetje in het spel van de Rouches, 'la folie'. Want ook dat is Montanier. Ik ken hem, overal waar hij trainer is geweest, stonden zijn ploegen garant voor mooi voetbal. Met Real Sociedad destijds als uitschieter. Hij heeft zijn start zeker niet gemist, maar ik verwacht binnen een maand wel nog meer zijn stempel te zien."

En Carcela?

Jbari hoopt dat er tegen dan ook een oplossing is gevonden voor Mehdi Carcela, die de voorbije twee wedstrijden niet van de bank kwam. "Dat heeft mij verrast. Vanaf het moment dat het bekend werd dat Montanier trainer zou worden bij Standard, dacht ik 'dit is ideaal voor Mehdi'. Ik ken de interne keuken natuurlijk niet, maar willen ze op deze manier van hem af? Is zijn contract te zwaar? Ik hoop in elk geval dat er snel duidelijkheid is, dit kan niet blijven duren. Mehdi zal zich niet misdragen in de groep, maar op een gegeven moment zal het hem gewoon niet meer interesseren en dan ben je hem kwijt."

Jbari verwacht dat Standard zich volop zal mengen in de debatten voor een plaats bij de eerste vier. "Het wordt een waanzinnig seizoen", lacht hij. "Er zijn zes à zeven ploegen die erbij moéten zijn en maar vier plaatsen. Met de groeimarge die Standard nog heeft, verwacht ik dat ze erbij zullen zijn."

