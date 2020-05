Inter denkt aan vervroegde terugkeer Zinho Vanheusden KDZ/FDZ

24 mei 2020

19u16 0 Standard Blijft het bij dat ene seizoen voor Zinho Vanheusden (20) in Luik? De kans bestaat. Volgens Italiaanse media denkt Inter Milaan er in elk geval aan om de terugkoopclausule in het contract van Vanheusden vervroegd te activeren.

Afgelopen zomer nam Standard Zinho Vanheusden definitief over van de ‘nerazzurri’, voor een transferbedrag van 12,6 miljoen euro. Een absoluut record in België. Standard hielp Inter daarmee aan de ‘Financial Fair Play’ regels te voldoen. Als tegenprestatie nam Inter een terugkoopclausule van 15 miljoen euro op in de overeenkomst. Daarmee zou de ploeg van Lukaku Vanheusden dus voor een vastgelegd bedrag kunnen terugkopen, zij het pas na twee seizoenen.

Vanheusden was dit seizoen een lichtpunt in Luik. Een leider in de kleedkamer en op het veld. Ook in Milaan bleven zijn sterke prestaties niet onopgemerkt. In die mate zelfs dat ze hem nú al willen terughalen. Financieel heeft Standard geen overschot, de Rouches haalden ternauwernood een licentie voor volgend seizoen. Een vertrek van Vanheusden zou op Sclessin voor zuurstof kunnen zorgen. De entourage van Vanheusden wilde de berichten uit Italië niet ontkennen en laat weten dat zowel een transfer als een verlengd verblijf bij Standard nog op tafel ligt.

