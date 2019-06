Inbrekers richten wapen op partner van Standard-aanwinst Limbombe LPB

26 juni 2019

13u34

Bron: Belga 0

Inbrekers zijn zondagnacht binnengedrongen in de woning van Anthony Limbombe in Carquefou (Loire-Atlantique) nabij Nantes. De winger was op het moment van de inbraak niet thuis, zijn partner wel. Volgens een bron dichtbij het politie-onderzoek richtten de daders een wapen op de vrouw.

De feiten vonden plaats rond vier uur in de ochtend. Drie inbrekers raakten binnen in de woning door een deur in te trappen. Daarop werd de partner van Limbombe wakker. De daders eisten geld en richtten een wapen op de vrouw. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met onder meer luxekleren en juwelen. De partner van Limbombe raakte niet gewond, maar was wel "extreem geschrokken".

Standard maakte vandaag de komst van Limbombe bekend. Hij wordt voor een seizoen (met aankoopoptie) gehuurd van Nantes.