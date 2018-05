Het rapport van Ricardo Sá Pinto: 65/100 - Voldoende. Tip: werk aan je communicatieve en tactische vaardigheden Frank Dekeyser

18 mei 2018

20u07 0 Standard Ricardo Sá Pinto (45) staat voor zijn laatste wedstrijd als trainer van Standard. De tweede plaats en een ticket voor de Champions League als inzet in Charleroi. Tijd om de balans op te maken van het jaar van de Portugees. Ons oordeel.

Groepsmanagement: 18/20

Het stokpaardje van Sá Pinto. Hij weet hoe hij zijn spelers moet prikkelen. Psychologisch sterk. Het zorgt ervoor dat ze altijd achter hem zijn blijven staan – wat de recente resultaten ook bewijzen. Er viel amper een verkeerd woord te horen over de Portugees. Of het moest zijn van spelers die vertrokken in de transferperiode omdat ze te weinig speelkansen kregen. Een hechte familie. Tot gezamenlijke foto’s op Instagram toe. Christian Luyindama verwoordde het vorige week zo. “Ik steun hem nog steeds. Het is een goede coach, met de mentaliteit van Standard. Als ik hem zie, is het alsof ik mijn vader zie. Hij heeft me beter gemaakt en kan me motiveren.” Motivatietechnieken die duidelijk ook aanslaan bij de rest van de spelersgroep. Sá Pinto is één met zijn groep. Hij heeft karakter en grinta in Standard gekregen – ze geven nooit op. Het is iets wat zijn voorgangers niet lukte.

