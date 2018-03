Het grote gelijk van Sá Pinto: Rouches voor het eerst in drie jaar in play-off 1 Frank Dekeyser

12 maart 2018

08u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard 'They did it'. Standard won - na een dolle match - in Oostende en zit in play-off 1. Een persoonlijke overwinning voor Ricardo Sá Pinto. Vaak weggehoond, gisteren triomferend. "Ik zeg dit toch al negen maanden?", aldus de Portugees.

Heel even liet hij zich gaan. De 2-0 van KV Oostende was net gevallen - een minuutje voor de rust. Sá Pinto trapte een flesje water weg richting eigen dug-out. Maar hij herpakte zich snel. Zijn discours in de kleedkamer was er eentje dat de spelers vertrouwen gaf. "Ik heb de ploeg gekalmeerd, rustig gemaakt. We domineerden, dus... Ik zei: 'Don't worry'."

