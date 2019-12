Hallo, videoref? Tot twee keer toe trapt gefrustreerde Carcela na, twee keer ontsnapt hij onbegrijpelijk ODBS/FDZ

26 december 2019

23u49 20 younited pro league Hij heeft er net drie weken schorsing opzitten, maar dat belette Mehdi Carcela niet om opnieuw twee keer over de schreef te gaan tegen AA Gent. Haast miraculeus, bleven zijn acties onbestraft. Niet eens geel. Hallo, ref Van Driessche? Hallo, videoref?

Rood? Neen, zeker niet. Ik raak eerst de bal en dan pas de speler. Ik kreeg zelfs geen geel van de ref, dus... Mehdi Carcela

8 december: met een vliegende tackle trapt Carcela Moeskroen-kapitein Mohamed van het veld. Drie weken schorsing zijn z’n deel. Vandaag, 26 december, de eerste match na zijn schorsing: Carcela verliest de bal en revancheert zich zwaar op de Gentse linksachter Mohammadi. Trap op de enkels, maar scheidsrechter Bram Van Driessche bestraft de fout niet eens met geel. Ook de videoref besloot niet in te grijpen. Opvallend: Peter Balette, assistent-trainer van AA Gent, kreeg wel een geel karton onder de neus geduwd voor protest. En Yaremchuk wat later voor een duw.

Tien minuten voor tijd opnieuw hommeles met Carcela in de hoofdrol. Opnieuw liet hij zich verleiden tot venijnig natrappen toen hij op de grond lag. Nu was Owusu het slachtoffer (zie video hieronder). Maar opnieuw werd hij er niet voor bestraft.

Niet alleen Carcela irriteerde, heel Standard verloor zeker in het vijfde kwartier energie met oeverloos gemekker. Zowat elke beslissing werd gecontesteerd. Zo raakte Michel Preud’homme in een wilde beweging onbewust de vierde ref Wim Smet, in zijn protest nadat de Rouches geen penalty kregen omwille van hands van David. Alleen luidt de regel dat wanneer een speler die zelf accidenteel tegen de hand trapt, geen penalty tegen mag krijgen. MPH kreeg er wel geel voor. Zijn vierde van het seizoen al, nog eentje en hij mag een schorsingsdag uitzitten.

Carcela: “Wie heeft er gescoord?”

Mehdi Carcela toonde achteraf niet het minste schuldbesef. Integendeel. Of hij rood had moeten krijgen? “Rood? Neen, zeker niet. Ik raak eerst de bal en dan pas de speler. (lachje) Misschien een beetje te hard ja... Ik kreeg zelfs geen geel van de ref, dus...” De nieuwe regel rond hands, kent Carcela dan weer wel. “Als je de bal na de voet per accidenteel tegen de hand krijgt, is dat geen penalty. Ik wist meteen dat we die niet gingen krijgen.”

Carcela rouwde vooral om de gemiste kansen. “We hebben meer gecreëerd dan Gent, maar het is hetzelfde verhaal zoals altijd - het lijkt wel eeuwig: we scoren niet. Ik zou willen zeggen dat het een verhaal van pech is, maar het is nu ook een mentale kwestie.” Bovendien slikken de Rouches voor de achtste opeenvolgende keer een tegengoal. “Tja, die kwam echt wel uit het niets. Ik weet niet eens wie ze maakte? Ah, Kums... Ja, hij heeft een goeie trap. Het moet lang geleden zijn dat ze nog zo gescoord hebben, dat zou ons ook eens moeten lukken. Dit Standard heeft nu nood aan rust. Om dit te vergeten en om goed van start te gaan in 2020.”