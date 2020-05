Grote opluchting: Standard heeft proflicentie definitief beet Redactie

06 mei 2020

15u32 0 Standard Nadat licentiemanager Nils Van Brantegem gisteren het licht op groen zette, heeft Standard zijn licentie voor volgend seizoen helemaal beet. Dat communiceerden de Rouches zelf. Een grote opluchting, er dreigde zelfs een degradatie naar Tweede Amateur.

Standard Luik speelt ook volgend seizoen gewoon in de Jupiler Pro League. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kende vandaag, daags na een korte zitting, de proflicentie toe aan de Rouches.

Standard greep begin april verrassend naast een licentie voor 1A, 1B en zelfs de eerste amateurs. De Luikenaars dreigden teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse, met een aftrek van drie punten. De Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) noemde achterstallige tekenpremies, een negatief nettoresultaat van ruim 14 miljoen euro en vooral de nieuwe stadionvennootschap van voorzitter Bruno Venanzi als voornaamste redenen voor de weigering.

Die nieuwe nv ‘Immobilière Standard de Liège’, opgericht door voorzitter Bruno Venanzi en Rode Duivel Axel Witsel, betaalde begin april alvast 1,5 miljoen euro. Tegen 30 juni 2020 moest het volledige bedrag van 12 miljoen euro, zoals overeengekomen in de verkoopsakte tussen beide nv’s, betaald zijn. Maar de Licentiecommissie betwijfelde of de vastgoedvennootschap wel met dat geld over de brug kon komen. Standard kon in eerste zit de solvabiliteit van die nv onvoldoende aantonen. Bij de laatste balans stond er in waardeverhouding belachelijk weinig geld op de rekening.

De voorbije dagen zocht Venanzi naarstig naar investeerders die de nodig garanties konden voorleggen. De voorzitter van de Rouches kwam de voorbije dagen over de brug met een lening van drie miljoen euro van ex-speler Marouane Fellaini en een gelijkaardige kapitaalsinjectie van Witsel. Zelf stond Venanzi ook nog voor een deel van de vereiste 12 miljoen euro met eigen vermogen garant.

Standard maakte een dossier vrijwel meteen aanhangig bij het BAS, bereidde de voorbije dagen een lijvig dossier voor en werkte de euvels weg. In slechts enkele minuten tijd konden voorzitter Bruno Venanzi, algemeen directeur Alexandre Grosjean en bestuurslid Bryan Whitnack de licentiemanager dinsdagavond via videoconferentie overtuigen met de nodige betalingsbewijzen en bankafschriften. Nils Van Brantegem kende een gunstig advies toe. Het BAS volgde een dag later. In een mail bevestigden de arbiters de licentie voor 1A in het seizoen 2020-2021 toe te kennen aan de Luikenaars.