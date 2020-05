Groen licht voor Standard in licentiedossier: Rouches verdedigen zich met succes voor het BAS KDZ

05 mei 2020

19u59 24 Standard Goed nieuws voor Standard. De Rouches hebben met succes hun licentieaanvraag voor het BAS verdedigd. Het arbitragehof zette het licht op groen voor de Luikenaars, die op die manier hun licentie voor 1A krijgen.

Standard heeft de nodige documenten en bankafschriften kunnen voorleggen aan het BAS. De Licentiecommissie had in eerste instantie twijfels geuit over het stadiondossier, de tekorten in de jaarrekening en het feit dat er een betalingsbewijs van tekengelden voor meer dan 1 miljoen euro ontbrak.

De commissie plaatste bemerkingen bij de vennootschap van voorzitter Bruno Venanzi. De ‘Immobilière du Standard de Liège’ zou het stadion overkopen voor 12 miljoen en Sclessin dan terug verhuren aan de club. Het zou Standard ademruimte geven om de financiële continuïteit voor volgend seizoen veilig te stellen. In een eerste zitting oordeelde de Licentiecommissie dat er niet genoeg bewijs was voor die financiële constructie. In de verkoopakte is voorzien dat de 12 miljoen voor 30 juni op de rekening van Standard moet staan.

Ex-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini zetten mee hun schouders onder dat vennootschap. Witsel investeerde 1,5 miljoen in de nieuwe nv, Fellaini leent drie miljoen uit tegen een gunstige rentevoet.

Voorzitter Bruno Venanzi, algemeen directeur Alexandre Grosjean en lid van de raad van bestuur Bryan Whitnack voerden het woord in de videocall en konden het BAS overtuigen. De zitting duurde niet veel langer dan tien minuten.

