Gouden kansje: winst verzekert Standard van vijf miljoen extra (en waarom niet nog veel meer) Stijn Joris

14 augustus 2018

06u17 0 Standard Standard begint vanavond aan zijn terugmatch tegen Ajax met de garantie dat het al zeker is van Europees voetbal tot aan de winterstop. De poules van de Europa League zijn het vangnet, maar moeten tegelijk ook de motivatie zijn om dit gouden kansje niet zomaar te laten passeren.

Ajax blijft Ajax. Nou ja, de naam klinkt nog als een klok, maar de grandeur is al lang niet meer. Van de klasse van Cruijff of Van Basten zie je hoop en al een spatje terug bij Ziyech of Huntelaar. Dat had Carcela vorige week op Sclessin al in de smiezen. Hij had lak aan geschiedenis en respect. Tagliafico sliep vannacht niet best. Hij mag vanavond opnieuw achter de smaakmaker van de Rouches aanhollen. Als Mpoku en co de mindset van hun Marokkaanse compagnon overnemen, kan het echt wel. In de Nederlands-Belgische duels met rechtstreeks uitschakeling staat het momenteel 12-10 voor onze noorderburen. In 6 van de 7 laatste confrontaties haalde de Belgische club het niet. Standard krijgt de kans om met die tendens te breken. Michel Preud'homme kroop gisteren opnieuw in de rol van de wolf in schapenvacht. "Voor Ajax moet het. Wij zijn gretig, maar als je naar de middelen van beide clubs kijkt, dan is het eigenlijk realistisch dat zij het halen. Alleen al gezien hun laatste transfers, moet Ajax echt die Champions League halen." Hij refereerde aan Tadic en Blind, die samen voor 25 miljoen naar de Arena kwamen - het jaarbudget van de Rouches.

Een beetje zand in de ogen strooien kan nooit kwaad, maar Standard moet ook opletten dat het op 30 augustus geen zure oprispingen krijgt als Ajax in een poule belandt met pakweg Barcelona, Juventus of Liverpool terwijl het zelf naar Sofia, Limassol of Rijeka moet. Ook financieel zijn de belangen groot. De penningmeester van de club kan vanavond bij winst al minstens 5 miljoen euro extra budgetteren. Die som ontvangen de Luikenaars bij uitschakeling in de laatste voorronde van de Champions League, waarna ook de Europa League wacht. Om dat fortuintje in die Europa League bij mekaar te scharen, moeten ze al minstens 12 op 18 pakken in de groepsfase. Maar Dynamo Kiev of Slavia Praag hoeft zeker geen eindstation te zijn. Als het vanavond goed uitpakt, heeft ons landje voor het eerst sinds 2005 uitzicht op twee clubs in de poulefase van de Champions League. Dan mag Standard direct 15 miljoen bijschrijven op de rekening. "Als je louter naar onze uitgangspositie kijkt, maken we ongeveer 20% kans", rekent Preud'homme. "Zo lagen de kaarten eigenlijk al voor de heenmatch." Well played, Michel. De druk ligt bij Ajax, maar de opportuniteit in het kamp van de Rouches. Zenuwtrekjes bij Ten Hag, pokerface bij Preud'homme.