Goreux (32) zet punt achter profcarrière en stapt in jeugdwerking Standard, contract Pocognoli ontbonden ABD

02 januari 2020

14u44 0 Standard Réginal Goreux hangt zijn schoenen aan de haak. De 32-jarige Haïtiaan blijft Standard wel trouw en stapt in de jeugdwerking van de Rouches. Twee weken geleden draaide zijn uiteindelijk laatste wedstrijd uit op een teleurstelling na een rode kaart tegen Waasland-Beveren.

Goreux kwam nog amper aan spelen toe. Dit seizoen werkte de rechterflankspeler amper twee wedstrijden af. Negentig minuten in het bekerduel tegen Rebecq en die 32 minuten tegen Waasland-Beveren.

Goreux stort zich nu op een nieuwe uitdaging bij de club van zijn hart. Hij doorliep alle jeugdreeksen bij Standard, debuteerde in 2007 en pakte twee titels (2008, 2009) en drie bekers (2011, 2016, 2018). In totaal staat zijn teller op 204 gespeelde wedstrijden voor de Rouches. Hij kwam ook voor de Russische clubs Samara en Rostov uit.

“De Haïtiaan, die een trainerscursus volgt, zal vanaf nu toetreden tot de staf van de U18 en de U21 waar zijn rol erin zal bestaan om onze jonge talenten te omkaderen en zijn rijke ervaring als profspeler op het hoogste niveau te delen en zo hun overgang naar de A-kern te vergemakkelijken”, klinkt het op de website van Standard. “Hij zal ook als missie hebben om de algemene functionering van onze Academie te analyseren met als doel de doorstroming van jonge spelers naar de A-kern te optimaliseren.” Goreux reist meteen mee met de u21 op stage in Qatar.

Standard ontbindt contract van Pocognoli

Sébastien Pocognoli is een vrije speler. Zijn contract bij Standard is in onderling overleg ontbonden. Dat bevestigt de club donderdag.

“Onze club wil Sébastien bedanken voor alles wat hij het stamnummer 16 heeft bijgebracht tijdens zijn verschillende passages bij de Rouches en wenst hem het beste toe in zijn verdere profcarrière”, luidt het.

De 32-jarige Pocognoli was in de zomer van 2017 teruggekeerd naar Standard, waar hij eerder in de jeugd voetbalde en tussen 2010 en 2013 het mooie weer maakte. De linksachter kreeg het eerste seizoen nog heel wat speeltijd maar vanaf het najaar van 2018 verdween hij, mede door blessureleed, helemaal uit beeld. Dit seizoen werd de 13-voudige international niet meer gebruikt door Michel Preud’homme.