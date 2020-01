Goed georganiseerd Standard houdt Dortmund in bedwang, Witsel met masker is meteen zijn oude zelve FDZ

07 januari 2020

Bevredigend resultaat voor Standard. Een nul-nulletje tegen Borussia Dortmund in een gezapige wedstrijd.

Standard - zonder Renaud Emond die op het vliegtuig zit naar Nantes - versus Borussia Dortmund in Spanje vanmiddag.

De wedstrijdomstandigheden waren perfect in het Estadio Municipal van Marbella. Zon, vijftien graden, goede grasmat én een vijfhonderdtal fans. Velen van hen kwamen afgezakt uit Duitsland - Echte Liebe!

Zij zagen hoe Axel Witsel zijn wederoptreden maakte na zijn val begin december. Met masker. De Rode Duivel was zijn oude zelve. Rust aan de bal, vista, zelfverzekerd... Sterk in al zijn eenvoud. Alles passeerde via hem bij de Borussen. Witsel speelde de eerste vijfenveertig minuten, daarna mocht hij gaan rusten.

In de eerste helft gebeurde weinig. Borussia Dortmund drukte op geen enkel moment het gaspedaal in. En Standard voetbalde enkel goed vanuit de organisatie. Kansen waren er weinig. Führich en Witsel trapten op Bodart, die ook de vrije trap van Guerreiro onschadelijk maakte. Voor de Rouches mikte Cimirot de beste kans over na een uitstekende aanval - de voorzet van Lestienne was zowat de enige die zijn bestemmeling vond.

Voorts speelde Standard te slordig in balbezit. Tot ergernis van Preud’homme, hij wond zich een paar keer op langs de zijlijn, schreeuwde zijn stem bij momenten schor. Gemakkelijke passes kwamen niet aan, dribbels mislukten.

Na de rust - bij de Rouches stond Gillet on der de lat - kreeg invaller Dragus meteen een uitstekende mogelijkheid. Zijn schot werd gepareerd door doelman Hitz. De Luikenaars bleven het defensief goed doen, gaven weinig kansen weg. Sancho zette zich achter een vrije trap: over en naast. Veel meer dreigden ze niet.

Standard evenmin. Een paar leuke acties die strandden in of net buiten de zestienmeter, Mpoku schoot te zwak op doel in het slot.

Preud’homme kan zich optrekken aan het feit dat zijn ploeg de nul hield - dat was al even geleden -, aan de terugkeer van Obbi Oulare die een half uur speeltijd kreeg en aan de goede organisatie. Nu de aanval nog op punt zetten.