Fransman Philippe Montanier is opvolger van Preud'homme als trainer van Standard

10 juni 2020

10u10 38 Standard Standard heeft een nieuwe hoofdcoach aangesteld. De Fransman Philippe Montanier (55) wordt de opvolger van Michel Preud’homme (61), die maandag zijn afscheid als coach aankondigde. Eerder deze week ontkende de entourage van Montanier nochtans dat hij in contact stond met de Rouches.



Montanier, een ex-doelman, begon in 2000 zijn trainerscarrière als assistent bij achtereenvolgens Toulouse, Bastia en de nationale ploeg van Ivoorkust. In 2004 nam hij over als hoofdcoach van US Boulogne, waar hij in zijn laatste jaar, in 2009, promoveerde naar de hoogste klasse in Frankrijk en werd uitgeroepen tot beste trainer van de Ligue 2. Nadien volgden er ook passages bij Valenciennes, Real Sociedad, Stade Rennes, Nottingham Forest en de U20 van Frankrijk . Zijn laatste opdracht was bij Lens in de Ligue 2, maar in februari dit jaar gingen de twee partijen uit elkaar.

Montanier heet tactisch clever en dynamisch te zijn. De Fransman staat voor dominant, verzorgd en direct voetbal aan hoge intensiteit. Hij maakte indruk met de manier waarop hij Valenciennes liet voetballen en kreeg een kans bij Real Sociedad. In het seizoen 2012-2013 leidde hij Sociedad zo naar een knappe vierde plek in de Primera Division. Het leverde de Baskische club ticket op voor de play-offs van de Champions League en Montanier werd na dat successeizoen ook uitgeroepen tot ‘Trainer van het Jaar' in de Spaanse topklasse.

Montanier is iemand die zijn spelers vertrouwen en zelfvertrouwen geeft. Ik ben enorm geëvolueerd onder hem Barça-ster Antoine Griezmann, die samenwerkte met Montanier bij Real Sociedad

Griezmann en Dembélé

“Tijdens zijn trainersloopbaan hechtte de coach uit Normandië altijd veel belang aan de doorstroming van jonge talenten bij de clubs waar hij werkzaam was”, stelt Standard z’n nieuwe coach voor. “Dit leidde onder meer tot de ontbolstering van huidige sterren als Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé.” Griezmann was in het verleden alvast vol lof over Montanier. “Philippe was diegene die in mij geloofde toen ik in een dip zat. Hij is iemand die je veel vertrouwen en zelfvertrouwen geeft. Ik ben enorm geëvolueerd onder hem. Niet alleen als speler, maar ook in mijn mentaliteit”, aldus de steraanvaller van FC Barcelona.

Druk

Bij Standard moet Montanier de leemte opvullen die Michel Preud’homme achterlaat. ‘MPH’ bevestigde eerder deze week zoals verwacht dat hij niet langer de T1 van de Rouches zou zijn. Preud’homme was ook al een tijdje bezig met de zoektocht naar een opvolger. “Al een hele tijd vóór ik deze beslissing heb genomen, ben ik begonnen met het analyseren van trainers, het voetbal dat ze brengen en hun filosofie. We zoeken iemand die in onze filosofie gelooft én die kan omgaan met de druk van Sclessin”, zei Preud’homme begin deze week in een video op de website van Standard. Voor Montanier zál de druk er zijn, Standard reste Standard. Ongeacht twee wisselvallige seizoenen onder Preud’homme, ongeacht het ternauwernood behalen van de licentie en ongeacht de penibele financiële situatie.

