Fransman Philippe Montanier is opvolger van Preud'homme als trainer van Standard

10 juni 2020

10u10 0 Standard Standard heeft een nieuwe hoofdcoach aangesteld. De Fransman Philippe Montanier wordt de opvolger van Michel Preud’homme, die eerder deze week zijn afscheid als coach aankondigde.

Montanier begon in 2000 zijn trainerscarrière als assistent van achtereenvolgens Toulouse, Bastia en de nationale ploeg van Ivoorkust. In 2004 nam hij over als coach van US Boulogne, waar hij in zijn laatste jaar, in 2009, promoveerde naar de hoogste klasse in Frankrijk en werd uitgeroepen tot beste trainer van de Ligue 2. Nadien volgden er ook passages bij Valenciennes, Real Sociedad, Stade Rennes, Nottingham Forest en de U20 van Frankrijk . Zijn laatste opdracht was Lens in de Ligue 1, maar in februari dit jaar gingen de twee partijen uit elkaar.

“Tijdens zijn trainersloopbaan hechtte de coach uit Normandië altijd veel belang aan de doorstroming van jonge talenten bij de clubs waar hij werkzaam was”, stelt Standard z’n nieuwe coach voor. “Dit leidde onder meer tot de ontbolstering van huidige sterren als Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé.”

